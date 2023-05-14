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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الإنترنت والإبداع.. محاضرة لقصور الثقافة بالأسمرات ضمن برامجها بالإسكان البديل

صدى البلد

عقد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، أمس الجمعة، محاضرة بعنوان "الإنترنت والإبداع"، استمرارا للبرامج الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأحياء ومناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

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الإبداع والابتكار

 

شاركت بالمحاضرة الدكتورة نجلاء محمود مصيلحي -أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وتحدثت عن مفهومي الإبداع والابتكار والفرق بينهما، كما أوضحت سمات المبدع ومنها أنه يتميز بقوة الذاكرة، والقدرة على حل المشكلات، والمرونة في التفكير والمناقشة، واستخدام أساليب حديثة في التفكير، بينما تنقسم مراحل الإبداع إلى الفكرة والإعداد والتطوير والتنوير والتصديق.

 

وأضافت "المصيلحي" أن هناك مجالات إبداعية عديدة ومتنوعة وتعتمد على ميول الفرد ومهاراته، فهناك إبداع الطهي، إبداع الغناء، إبداع الرسم، تقليد الأصوات، التصوير، والشعر وغيرها، كما تناولت دور الإنترنت في الابداع لدى الطفل، نظرا للطفرة التكنولوجية التي يحياها المجتمع وتؤثر على الفرد بوجه عام وعلى الطفل بوجه خاص، كما أكدت أن الابتكار لدى الأطفال يبدأ في مراحل مبكرة من خلال رغبته فى الفضول والاستطلاع، وطرح الأسئلة والاستكشاف بتقنية الاكتشاف واللعب. 

 

وبالتوازي نفذت ورشة أشغال يدوية بروضة السيدة زينب لتمكين الفتيات من خلال تعليمهم حرفة التفصيل وقص الباترون، للمدربة إيمان النويهى الموجه بالتربية والتعليم. 

 

نظم الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن منسق البرنامج، وتمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، حيث تشهد الأسمرات وعدة أحياء أخرى بالإسكان البديل تكثيفا لبرامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعما للعدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق والعمل على اكتشاف ورعاية موهوبيهم.

ثقافة تحيا مصر الأسمرات الهيئة العامة لقصور الثقافة مناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات روضة السيدة زينب ثقافة الطفل

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