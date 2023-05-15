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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدعوة من مكتبة الإسكندرية..

الأربعاء.. بيت السناري ينظم لقاء فكريا مع المؤرخ بيتر جران

بيتر جران
بيتر جران

دعت مكتبة الإسكندرية إلى عقد لقاء فكري موسع، مع المؤرخ والمفكر الأمريكي الشهير "بيتر جران"،  في بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة، وذلك في  السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 .

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فعاليات اللقاء الفكري 

 

يفتتح اللقاء الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور ومشاركة لفيف من المثقفين والمفكرين والمؤرخين المصريين.

ويتناول اللقاء مجموعة من القضايا الفكرية التي سوف تطرح للنقاش وتبادل الرأي حول تاريخ مصر الحديث وحول كتب ومؤلفات بيتر جران. وأضاف أن اللقاء المفتوح سوف تعقبه أمسية فنية تحييها فرقة التنورة على مسرح بيت السناري.

 

جدير بالذكر أن “بيتر جران” هو أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة “تمبل” الأمريكية، ويعد أحد أبرز مفكريها، وارتبطت كثير من مؤلفاته بتاريخ الثقافة العربية والإسلامية، ومن أهمها مؤلفه بعنوان (الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840)، وهو الكتاب الذي أحدث ضجة وجدالًا فكريًا عند صدوره في منتصف الثمانينيات، وقام بترجمته وقتها المؤرخ الكبير الدكتور رءوف عباس حامد.

ولدى بيتر جران رؤيته المختلفة في كتابة التاريخ، بعيدًا عن منهج الاستشراق المستخدم لتفسير تاريخ العالم. 

 

وقد زار بيتر جران مصر عدة مرات وقدم محاضرات منها أمام المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة وترجمت الكثير من أعماله إلى العربية، ومن بينها كتابه "صعود أهل النفوذ".


 

بيتر جران بيت السناري مكتبة الاسكندرية تاريخ مصر الحديث أمسية فنية جامعة تمبل الأمريكية الدكتور رءوف عباس حامد

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