أخبار التوك شو| مفاجأة جديدة بشأن عيار21.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو الغيط: المنطقة العربية مازالت تعاني آثار التدخل في شؤونها الداخلية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية مازالت تعاني آثار التدخل في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن بالرغم من أن الأزمات مازالت مستمرة في سوريا واليمن وليبيا من دون حلا شاملاً ودون تسوية.



أبو الغيط: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الانفجار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال كلمته اليوم بالإجتماع الوزاري للقمة العربية بجدة، إن الوضع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الإنفجار، مشيرا إلى أن استمرار الإحتلال وإغلاق الطريق أمام التسوية التي تسمح بإنهاء الصراع هي الأسباب الرئيسية لما يعانيه إخواننا في فلسطين.



وزير خارجية السعودية: ندعو القدير أن تحقق قمة جدة التطلعات المرجوة

وجه وزير خارجية السعودية الشكر والتقدير لجمهورية الجزائر على جهودها خلال فترة رئاساتها للقمة العربية السابقة، وقال: “إن عالمنا يمر اليوم بتحديات وصعوبات عديدة”.



وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تأتي على أولوية العمل العربي المشترك

أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أن القضية الفلسطينية تأتي علي أولوية العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني جراء الانتهاكات الإسرائيلية.



هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وزير المالية: صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر مايو غدا

عرضت قناة دي إم سي الفضائية أهم الاخبار المحلية وكان أهمها أن وزير المالية محمد معيط أكد أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في الدولة غدا الخميس.



الذهب يعود لسابق عهده| مفاجأة جديدة بشأن عيار21.. وهذا سعر الدولار اليوم

نشر موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 17-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



وزارة الزراعة: الإفراج عن أكبر شحنة مستلزمات أعلاف تقدر بـ308 آلاف طن

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه تم الإفراج عن أكبر شحنة مستلزمات أعلاف تقدر بـ308 آلاف طن، مشيرا إلى أن الأعلاف في حد ذاتها تمثل من 60% إلى 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي مشروع حيواني ، أو نشاط خاص بالثروة الحيوانية والداجنة، وبالتالي التأثير على أسعار الأعلاف ينعكس على أسعار الألبان والبيض والدواجن.



الشعب الديمقراطي: الدولة خصصت 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أننا نناقش سلسلة برامج الحماية الاجتماعية والاقتراحات، ويتم طرح جميع القضايا ومناقشتها بالحوار الوطنى، لافتا إلى أن الدولة خصصت للحماية الاجتماعية 529 مليار جنيه فى آخر ميزانية، مما يعنى أننا لأول مرة نزيد الدعم للحماية الاجتماعية نصف تريليون جنيه.



سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17- 5-2023.



أستاذ اقتصاد: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تمثل سلسلة من الحوافز

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن 22 قرارا من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تمثل سلسلة من الحوافز لتعزيز الاستثمار.

