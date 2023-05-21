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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكارثة تقترب.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن سداد الديون

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن 1 يونيو هو الموعد النهائي لرفع سقف الديون، مع احتمالات منخفضة للغاية بأن تجمع الحكومة ما يكفي من الإيرادات في  15 يونيو، عندما يحين موعد المزيد من عائدات الضرائب.

وقالت يلين، لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، إنه “ستكون هناك خيارات صعبة بشأن المدفوعات للأمريكيين إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد أموال الخزانة”.

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وأضافت: "أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونجرس إلى أننا نتوقع أن نكون غير قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في أقرب وقت يونيو 1”.

وتابعت: “سأواصل إرسال التحديثات حول الموقف إلي الكونجرس، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي صعب".

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