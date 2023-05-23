أخبار الفن |أخر تطورات الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي .. تصريح صادم من شيرين عن إليسا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي:

كشف الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين عن رأيه فى النزاع الدائر بين الفنان عمرو مصطفي والمنتج مجسن جابر .

وقال مصطفي كامل: محسن جابر من المؤسسات التي لا تتهاون في حقوقها المادية والمعنوية والقانونية والأدبية، محدش هيعرف يغلبه لأنه صاحب المادة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم .

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على برنامج “sold out”، الذى يقدمه الإعلامي محمود سعد، ويذاع عبر منصة “watch it”.

وكشف الفنان أكرم حسني أنه يتمنى تقديم دور تراجيدي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الأمر يتوقف على السيناريو.

كشف نبيل المرسى والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لام كلثوم عن الإجراءات القانونية التى تتخذها الأسرة تجاه الملحن عمرو مصطفى بعدما أعلن تقديم أغان لأم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لصدى البلد : "إن أسرة كوكب الشرق ام كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى وهو ما يقوم به المحامى ياسر قنطوش

يشارك الفنان أحمد سعد في أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف.

ويعد أحمد سعد هو الفنان المصري الثاني الذى من المقرر ان يشارك فى تلك الاحتفالية الضخمة ، بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن مشاركته فى هذا الحفل الضخم .

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية ، والتى تغزلت فيها فى زوجها الفنان حسام حبيب .

وقالت شيرين عبد الوهاب ، خلال الحلقة : أتمني ان تصبح عيوني باللون الزرقاء حتي تكون على غرار عيون زوجي حسام حبيب .

منال الصيفي تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها أشرف مصليحي بعد دخوله العناية المركزة

كشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصليحي عن تطورات حالته الصحية بعد نقلة للعناية المركزة خلال الساعات الماضية .

وقالت المخرجة منال الصيقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : حالته الصحية تحسنت كثيراً ، الا انه مازال فى الرعاية المركزة ، ومن المقرر ان يخرج منها قريباً بعد التحسن فى حالته الصحية .

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، والتى كشفت فيها عن رأيها فى عدد من الفنانات .

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة في البرنامج : إليسا واضحة أوي، بس ساعات لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات.