عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|مواصفات أول سيارة كهربائية من لامبورجيني.. 5 سيارات جديدة في مصر

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

أسعار رينو داستر الجديدة بالسوق المصري| صور

تعتبر السيارة رينو داستر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وتتوفر بفئتين.

 

سيارة الشعب.. أحدث أسعار دايو لانوس في سوق المستعمل| صور

تعتبر السيارة دايو لانوس موديل 1999 أحد أشهر السيارات المستعملة في السوق المصرية، وشهدت أسعارها زيادة مؤخراً، وتختلف الزيادات حسب الحالة الفنية للسيارة.

 

بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه.. 5 سيارات في مصر| صور

شهد السوق المصري عدة تغييرات سعرية مؤخراً، حيث كشفت العديد من الشركات العالمية عن الأسعار الجديدة لأبرز سيارتها في السوق المصري، فيما ثبتت أسعار بعض الإصدارات.

 

مواصفات أول سيارة كهربائية من لامبورجيني| صور

كشفت العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني المعروفة بسيارتها الرياضية الخارقة، عن أول إصداراتها الكهربائية بعد طول انتظار، لتدخل بذلك عصراً جديداً كلياً، حيث ستتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل مستقبلاً.

 

نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

يفكر العديد من المشترين في اقتناء سيارة جديدة لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وقد يعاني بعض المشترين من قلة الخبرة وعدم المعرفة الكفاية مما يجعلهم عرضة للخداع.

رينو داستر دايو لانوس سوق المستعمل لامبورجيني مصر سيارة مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

إجابة مفاجأة| أحمد سليمان يعلن موقف حسن شحاتة من تدريب الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

أخبار الرياضة.. الأهلي يقرر رحيل كهربا.. رابطة الأندية تحسم موقف الزمالك في البطولة العربية.. كابتن الأهلي ينضم للزمالك

موضوعات متعلقة

بنتلي تكشف إصدارين جديدين من السيارات الفاخرة| صور

أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة| صور

نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

مواصفات أول سيارة كهربائية من لامبورجيني| صور

بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية في مصر| صور

سيارة الشعب.. أحدث أسعار دايو لانوس في سوق المستعمل| صور

أسعار رينو داستر الجديدة بالسوق المصري| صور

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السعودية.. صور

ترشيحاتنا

عادل ونزيه.. جهاد جريشة يبشر جماهير الأهلي بحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

عاصفة ترابية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم وغدًا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

لن تصدق.. الذكاء الاصطناعي يبتكر أول مضاد حيوي يقضي على البكتريا القاتلة

الدولار يرتفع ويسجل ثالث مكسب أسبوعي وسط توقعات استمرار رفع الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

بـ 195 جنيها للكيلو| لحوم حية يوم السبت بهذه المنافذ.. التفاصيل والأماكن

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ