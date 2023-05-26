أخبار السيارات|مواصفات أول سيارة كهربائية من لامبورجيني.. 5 سيارات جديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

تعتبر السيارة رينو داستر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وتتوفر بفئتين.

تعتبر السيارة دايو لانوس موديل 1999 أحد أشهر السيارات المستعملة في السوق المصرية، وشهدت أسعارها زيادة مؤخراً، وتختلف الزيادات حسب الحالة الفنية للسيارة.

شهد السوق المصري عدة تغييرات سعرية مؤخراً، حيث كشفت العديد من الشركات العالمية عن الأسعار الجديدة لأبرز سيارتها في السوق المصري، فيما ثبتت أسعار بعض الإصدارات.

كشفت العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني المعروفة بسيارتها الرياضية الخارقة، عن أول إصداراتها الكهربائية بعد طول انتظار، لتدخل بذلك عصراً جديداً كلياً، حيث ستتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل مستقبلاً.

يفكر العديد من المشترين في اقتناء سيارة جديدة لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وقد يعاني بعض المشترين من قلة الخبرة وعدم المعرفة الكفاية مما يجعلهم عرضة للخداع.