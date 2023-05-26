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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شجع حميدتي..

بشأن فولكر بيرتس .. رسالة عاجلة من البرهان إلى الأمم المتحدة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، طلبا عاجلا إلى الأمم المتحدة بضرورة  تغيير مبعوثها للسودان"فولكر بيرتس"، معتبرا أن الأخير شجع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" على "التمرد".

وجاء ذلك في رسالة بعث بها البرهان، مساء اليوم الجمعة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.


وقال أيضا في رسالته : "وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد بتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)".

وأضاف: "نطلب اختيار بديل لبيرتس حفاظا على العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان"، متهما رئيس البعثة بـ "ممارسة التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري".


وأردف "ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس"، وفق قوله.

وكان يناير 2021 شهد ، اعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الألماني فولكر بيرتيس مثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).
 

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة البعثة الأممية الجيش السوداني أنطونيو غوتيريش عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو

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