عمداء عين شمس يكشفون تفاصيل اختبارات نهاية العام

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بجميع الكليات

أكد عدد من عمداء كليات جامعة عين شمس، الالتزام بكل القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بامتحانات الترم الثاني، معلنين بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بعض الكليات، وفقاً للقواعد واللوائح الخاصة بها، وبما يتماشى مع الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

ومن جهتها، قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية توفر كل ما يلزم؛ لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات، مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات، للكمامة، وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من التهوية الجيدة للجان، وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف في تصريحات لـ “صدي البلد”، أن هناك تعقيم مستمر لأماكن الامتحانات والمسارات قبل بدء الاختبارات، كما يتم عقد الامتحانات فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة آمنة بين ديسكات الطالبات في أثناء الامتحانات، مع توفير مطهرات اليد في جميع اللجان والكنترولات.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف، عدم منع أي طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بسبب عدم سداد المصروفات، منوهة بأنه يتم حجب نتائج الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.

وأضافت عميدة بنات عين شمس، ان إدارة التكافل الاجتماعي تقوم على مدار السنة من أجل مساعدة الطلاب غير القادرين من مستوى كليات الجامعة لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية وحتى ينشأ كل منهم مواطن صالح يخدم الوطن.

ومن جهته، قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية علوم جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بدأت وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من دخول الجامعة حتى الخروج .

وأضاف عميد كلية العلوم، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم للغاية ونسبة الغياب تراوحت بين 1 الى 3 بالمائة فقط وهذه نسبة ضئيلة للغاية.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير بشكل هادي للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.



وأضاف أنه يتابع الامتحانات ويتفقدها يوميا، ونسبة الحضور بالامتحانات، مشيرا إلى أن نسبة الحضور تتخطي 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% .



وأكد عميد كلية الزراعة أنه لم يتم رصد او الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا حتى الآن منوها انه يتابع سير عمل الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بشكل دوري ومستمر.

وفي هذا الاطار، أكد الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن الامتحانات سوف بدأت ، مشددة على جميع الطلاب بالالتزام بتعليمات وقواعد الامتحانات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.



وشدد الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، على الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان، ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي بعد مضي 20 دقيقة من بدايته إلا بإذن من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أو من ينوب عنهما وذلك في حالة الظروف القهرية.

وأوضح عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أنه يجب على الطالب الجلوس في المكان المخصص باللجنة وفقًا لتوزيع أرقام الجلوس، واستلام كراسة الإجابة من الملاحظ وتسليم إثبات الشخصية، مشيرة إلى أنه لابد من التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالمقرر أمام الاسم.

وأكد أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تُركت لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة أن تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

وأضاف الدكتور حسام طنطاوي ، أن وحدة القياس والتقويم بالكلية مسئولة عن تحليل الاختبارات، ونماذج الإجابة، واستمارات استيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، بالإضافة إلى استطلاع آراء الطلاب عن أساليب تقييمهم وتقويمهم ونتائجهم عقب إعلان النتائج مباشرة .

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة عين شمس



- عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجنة.

- القيام بأي تصرفات تمثل إخلالا بنظام الامتحان أو عدم إطاعة تعليمات رئيس اللجنة مثلا تغيير مكان جلوس الطالب أو رفض تسليم كراسة الإجابة.

- وجود أي مواد علمية مرتبطة بالمادة حتى ولو لم يستفد منها.

- ثبات أي حالة غش بأي طريقة ممكنة.

- عدم إثبات ما يفيد بتلقي لقاح كورونا.

أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات «الفصل الدراسي الثاني »

- موبايل.

- تابلت.

- سماعة أذن بمختلف أنواعها واشكالها.

- ساعة يد ذكية.

- آلة حاسبة لدى بعض الأقسام الممنوع فيها ذلك.