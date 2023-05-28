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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة بنات عين شمس: تصحيح إجابات الطلاب بالامتحانات إلكترونيًا أولًا بأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، إن امتحانات الفصل الدراسى الثاني تسير بصورة طبيعة دون اي معوقات لافتة إلى أن  تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول.

وأكدت عميدة بنات عين شمس، أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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وأضافت الدكتورة أميرة يوسف في تصريحات لـ “صدي البلد”، انه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطالبات أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات .

وأكدت الدكتورة أميرة سويف ، انه لم يتم منع اي طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات، منوهة بانه يتم حجب النتائج للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.
 

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اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية آثار عين شمس


وأضافت عميدة بنات عين شمس ، ان إدارة التكافل الاجتماعي تسعى علي مدار السنة لمساعدة الطلاب غير القادرين على مستوى كليات الجامعة لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية وحتى ينشأ كل منهم مواطنا صالحا يخدم الوطن.

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