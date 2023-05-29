الأولى بمصر | رئيس جودة التعليم يسلم جامعة المنصورة شهادة اعتمادها

هنأ د.علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء جامعة المنصورة وادارتها وكافة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين بها على اعتمادها كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.

مشيرًا أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة التي تتمتع بنشاط تعليمى وبحثى متميز، كما أشاد بالجهود المبذولة من السادة عمداء الكليات للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها فى كافة المجالات والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة وصولها لمكانة متقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق رؤيتها ورسالتها.



جاء ذلك خلال استقبال دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة للدكتور علاء عشماوى - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ود.أسماء مصطفى - نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى لتسليم شهادة إعتماد جامعة المنصورة للدكتور شريف خاطر- رئيس الجامعة كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.



واشار الدكتور شريف خاطر إلى أهمية التعاون مع الهيئة فى ترسيخ ثقافة الإعتماد المؤسسي والبرامجى والذى يظل واجبًا وطنيًا يتفق وحرص القيادة السياسية في مصر على الإرتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمة والدولية.



وقد طرح رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية الإعتماد الدولى للبرامج التعليمية بجامعة المنصورة خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل جامعة المنصورة فى مصاف الجامعات العالمية، مؤكدًا على دعم الهيئة لهذا الاتجاه وأن الهيئة توفير الدورات التدريبية الداعمة للإعتماد الدولى



وقد قام رئيس هيئة الجودة بعقد جلسة حوارية مع السادة عمداء الكليات المعتمدة وتم خلالها مناقشة أهم متطلبات الكليات من الهيئة فى الفترة القادمة وتم عرض مقومات الجامعة التعليمية والبحثية كما قام مدير مركز ضمان الجودة بعرض توضيحى عن منظومة الجودة بجامعة المنصورة وتم عرض احصائيات مختلفة عن الكليات والبرامج التعليمية.



كما اشاد علاء عشماوي خلال الزيارة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة لتصدرها المركز الأول فى التميز الحكومى فى فئة الكليات من بين 540 كلية على مستوى الجمهورية بالإضافة الى اعتماد 11 برنامج تعليمى ووجود العديد من المعامل المعتمدة من هيئة الايجاك.