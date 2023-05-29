أخبار التعليم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة.. التعليم العالي: استيعاب جميع الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي يلتقى محافظ جنوب سيناء لبحث ملفات التعاون المشتركة

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللواء اركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ووفد من شركة MLG الإماراتية، والقيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

الأولى بمصر | رئيس جودة التعليم يسلم جامعة المنصورة شهادة اعتمادها

هنأ د.علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء جامعة المنصورة وادارتها وكافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين بها على اعتمادها كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.

برنامج القيادة للتميز الحكومي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصل على جائزة من مؤسسة EMFD

حصل برنامج القيادة للتميز الحكومي الذي تقدمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة على جائزة التميز الفضية في الممارسة 2023 فئة "تنمية المواهب" من مؤسسة EFMD العالمية، حيث تقدم كليتي إدارة الأعمال وكلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة البرنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكينجز كوليدج لندن بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيقا لرؤية مصر 2030.

روشتة الثانوية العامة| خبير تعليم يقدم نصائح للطلاب والأهالي قبل الامتحانات

قدم الدكتور عاصم حجازي – أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، نصائح مهمة للأسرة والطالب والسادة الملاحظين في أثناء الامتحانات ، بمناسبة اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة مازال الطلاب واولياء امورهم يبحثون عنه في جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت ، للامئنان على مستوى الدرجات والمجموع الكلي وتحديد قرار الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية العام القادم .

لا يفوتكم.. عطارد رسول الآلهة يظهر في سماء مصر بمشهد فلكي مبهر

تتزين سماء مصر على الليلة، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد وصول كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية والمعروف بـ "رسول الآلهة" إلى أقصى استطالة له، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

مع بدء الامتحانات .. تجارة عين شمس تعلن عقوبات مغلظة للطلاب حال الغش

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، جدول امتحان الفصل الدراسى الثانى لطلاب شعب الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية للعام الجامعي 2022-2023 ويمكن للطلاب الاطلاع علي الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المسماة مؤسسة جيت " IMCT GROUP"، والكائن مقرها في (23 شارع مصدق بالدقي الدور الأول – محافظة الجيزة)، وتُروج لنفسها منح درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات (التحكيم الدولي، العلاقات السياسية والدبلوماسية، الموارد البشرية، إدارة أعمال)، وأن الشهادات مُعتمدة من إحدى الجامعة الحكومية، والهيئة الدولية للتحكيم، ومصدقة من وزارة الخارجية.

التعليم العالي: استيعاب جميع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستيعاب كافة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلن عنها سابقًا.