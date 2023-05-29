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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع بدء الامتحانات .. تجارة عين شمس تعلن عقوبات مغلظة للطلاب حال الغش

الغش فى الامتحانات
الغش فى الامتحانات

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، جدول امتحان الفصل الدراسى الثانى  شعب الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الفرنسية للعام الجامعي 2022-2023 ويمكن للطلاب الاطلاع علي الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

عقوبة محاولة الغش لطلاب تجارة عين شمس

وشدد الدكتور خالد قدري عميد تجارة عين شمس، علي عدم اصطحاب التليفيون المحمول وأي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحان وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تحويل الطالب الشئون القانونية .

 

وأشار عميد كلية تجارة، إلي بعض التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب خلال فترة الامتحانات وهي كالآتي:

التأكد من كتابة ورقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس علي ورقة الاجابة وكذلك ورقة الاسئلة هي مسؤلية الطالب شخصيا ً .
ضرورة الالتزام بالكمامة الواقية طوال فترة الامتحانات

عدم تداول الادوات الكتابية في الامتحانات .

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، تنفيذ ضوابط القانون بشأن عقوبة الغش أثناء الامتحانات، لافتا إلى أنّ قانون تنظيم الجامعات لم يغفل عن هذا الأمر بدءًا من ضبط الغشاش، ومن ثم التحقيق معه من قبل مجلس التأديب، وصولا إلى العقوبة التي تصل أحيانا إلى الفصل، وفقًا لملابسات الواقعة وظروفها وحيثياتها.

وأوضح الدكتور محمد رجاء عميد علوم عين شمس أن الكلية استعدت لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثاني مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقى التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التى تشدد على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات

وفي هذا الاطار قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن هناك عدة وسائل مهمة لمكافحة الغش، والدور الأول والرئيسي للأسرة، وهو خلق قيم أخلاقية في أولادهم دون انتظار أعلى الدرجات بأي طريقة تجعل الطلاب يلجأون لهذه الوسيلة.

وشددت على ضرورة الوصول إلى أجهزة تكنولوجية تكشف عن الأجهزة الإلكترونية المتواجدة مع الطالب قبل دخوله اللجنة، وإذا تم تسريب سماعة أو موبايل داخل اللجنة لا بد من الكشف مرة أخرى داخل اللجان عن تواجد أجهزة إلكترونية مع باقي الطلاب.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الرادع الأخلاقي عند الطالب، حيث يصبح رقيب ذاته ويؤمن بالآثار السلبية للغش على تحصيله الدراسي والوازع الأخلاقي لديه.

ونوهت إلى ضرورة تغليظ عقوبة الغش التي قد تصل إلى حرمان الطالب الغشاش من الامتحان عامين متتاليين لمنع الغش مرة أخرى، وإذا ثبت بالفعل أنه كان يغش بطريقة مباشرة عن طريق ملخصات أو مراجع داخل اللجنة وغيرها من الوسائل التي تساعد على الغش.

 

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