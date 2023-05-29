السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

أعلنت إدارة تعليم ينبع في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء بمدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها.

وقالت إدارة تعليم ينبع: "‏‏‏بناءً على التقارير الواردة من المركز السعودي للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بمدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها”.

كما قررت إدارة تعليم صبيا في المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء وتحويل الدراسة الى منصة مدرستي في كافة مدارسها نظراً للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم إدارة ⁧‫تعليم صبيا⁩ إبراهيم الحازمي، أنه |‏بناء على مستجدات الحالة المطرية وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الثلاثاء عن بُعد عبر ⁧‫منصة مدرستي⁩ في كافة مدارس المحافظة".

وأضافت: “سيكون اليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح خلال الساعات المقبلة في ينبع وبدر التابعتين لـ المدينة المنورة بـ المملكة العربية السعودية.

كما أصدر المركز السعودي للأرصاد، تحذيرا باللون الأحمر حول حالة الطقس المتوقعة.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد محافظتا ينبع وبدر عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية.

وأكد المركز السعودي للأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ليوم غدٍ الثلاثاء.