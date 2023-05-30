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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

أسباب ألم البطن
أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

يتعرض الجميع للمعاناة من  ألم البطن عندما يتناول طعاما غير صحيا أو يتعرض للإصابة بنزلات البرد ولكن ما السبب فى حدوث ألم البطن عقب الأكل مباشرة؟ 
 

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ووفقا لما ذكره موقع “buoyhealth” يحدث ألم البطن ما بعد الأكل عندما يكون هناك التهاب في أحد أجزاء الجهاز الهضمي أو يوجد انسداد فيها  تشعر بالألم بعد تناول الطعام لأن جسمك يحاول هضم الطعام بشكل طبيعي. 

وللتمكن من الوقاية من هذه المشكلة وعلاجها بشكل صحيح حال حدوثها هو معرفة أسباب ألم البطن بعد الأكل 

أسباب التهابية: يمكن أن تلتهب المعدة أو أعضاء الجهاز الهضمى الأخرى مما يسبب ألم البطن وهذا يحدث عند تناول بعض الأطعمة والأدوية المسببة للالتهابات. 

العدوى: هناك العديد من مسببات الأمراض، والبكتيرية والفيروسية التي يمكن أن تصيب أعضاء البطن خاصة في الربع الأيمن العلوي وعلى سبيل المثال التهاب الكبد هو عدوى فيروسية يمكن أن تصيب الكبد.


التهيج: نظرًا لأن الجزء العلوي من البطن هو الموقع الأساسي للطعام الذي يجب معالجته للهضم ، فهو عرضة للتهيج بطرق متعددة والمواد السامة مثل الكحول والتدخين يمكن أن تسبب التهاب وتقرح. 

أدوية: ويمكن أن تؤدي بعض الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية الالتهابية (NSAIDs) إلى تهيج بطانة المعدة مع الإفراط في استخدامها. 

السرطان: يمكن أن يتطور السرطان في أي عضو من أعضاء الجهاز الهضمي وغالبًا ما ترتبط الأورام الخبيثة في البنكرياس أو المعدة بـ ألم البطن بعد الأكل ما بعد الأكل نظرًا لضرورتها لعملية الهضم السليمة.

السرطان
السرطان

 


قرحة المعدة: هي قرحة في بطانة المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر) ، مما يسبب الألم بعد الوجبات أو على معدة فارغة.

 

مرض الجزر الحمضي (جيرد) يحدث عادة عند الرضع وفيه تتم عودة محتويات المعدة للحلق مما يسبب أعراضًا مزعجة ، مثل عدم تحمل الطعام ، وعدم كفاية تناول السعرات الحرارية عن طريق الفم أو ضعف زيادة الوزن والقيء أو القلس المرئي 


عسر الهضم ، المعروف باسم اضطراب المعدة وهو ليس مرضًا ولكنه مجموعة من الأعراض الشائعة جدًا الأسباب الشائعة هي الأكل بكثرة أو بسرعة كبيرة ؛ الأطعمة الدهنية أو الحارة والإفراط في تناول الكافيين أو الكحول أو المشروبات الغازية ؛ التدخين؛ والقلق ويمكن لبعض المضادات الحيوية ومسكنات الألم ومكملات الفيتامينات / المعادن أن تسبب عسر الهضم ويعد ألم الجزء العلوي من البطن الذي ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الذراع حالة طبية طارئة.

حصى المرارة: الربع الأيمن العلوي من البطن هو على وجه التحديد موطن المرارة وهو جزء من الجهاز الهضمي ومسؤولة عن تكوين الصفراء ، وهو سائل يساعد على تكسير الدهون وفي كثير من الأحيان ، يمكن أن تتكون حصوات داخل المرارة وتسبب العديد من المشاكل التي قد تؤدي ألم البطن بعد الأكل عندما يحاول الجسم تكسير الدهون.

حصوات المرارة
حصوات المرارة


متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب مزمن في الأمعاء الغليظة و يتميز بـ ألم البطن المتكرر ومشاكل في حركة الأمعاء يصعب علاجها وعادة لا تكون علامات وأعراض القولون العصبي شديدة أو مهددة للحياة.

 

تلف القولون من ضعف تدفق الدم ويعني إقفار الأمعاء الحاد انقطاع تدفق الدم إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة ويسمى إقفار المساريق الحاد أو AMI ويحدث نقص التروية بسبب انسداد أحد الشرايين المؤدية إلى البطن، عادةً بسبب تصلب الشرايين (اللويحة) أو جلطة دموية.


داء الرتج: هو الحالة الشائعة لأكياس صغيرة تشبه الكيس تتشكل وتدفع للخارج على طول داخل القولون ، وتسمى الرتوج  ، قد تكون هناك تغييرات في أنماط حركة الأمعاء وكذلك آلام البطن الشديدة ، والانتفاخ ، والإمساك ، والإسهال ، أو داء المستقيم ...


التهاب البنكرياس المزمن هو التهاب في البنكرياس لا يتحسن ، لكنه يزداد سوءًا بمرور الوقت وتشمل الأسباب إدمان الكحول وقناة بنكرياسية مسدودة أمراض المناعة الذاتية حيث تنقلب دفاعات الجسم الطبيعية ضد نفسها ؛ والعوامل الوراثية المحتملة.

البنكرياس
البنكرياس


مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي وتشمل الأعراض اضطراب الجهاز الهضمي مع الغازات والانتفاخ والإسهال مما يتسبب فى سوء التغذية في الإرهاق ، وفقدان الوزن ، وهشاشة العظام ، والطفح الجلدي الشديد ، وتقرحات الفم ، وفقر الدم ، وتلف الطحال والجهاز العصبي وتورم البطن وفشل النمو وهزال العضلات وإعاقات التعلم عند الأطفال ، ويمكن أن يتأثر النمو الطبيعي والتطور بشدة وسيتم استخدام المكملات الغذائية وأحيانًا يتم إعطاء أدوية الستيرويد للمساعدة في التئام القناة الهضمية.
 

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