نشرة الفن.. أدهم نابلسي يعلق على اتهام إنجي خوري.. وعمر كمال يكشف سبب عدم زواجه من ندى الكامل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أدهم نابلسي يعلق على اتهام إنجي خوري وعمر كمال يكشف سبب عدم زواجه من ندى الكامل.

علق أدهم النابلسي على أزمته الأخير بسبب حمل المطربة السورية إنجي خوري.وكتب النابلسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين.”.

أثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر بها منذ قليل في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.

علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة الماضية.

كشف المغني عمر كمال حقيقة علاقته ومشروع زواجه بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في تصريحات تلفزيونية له لأول مرة بشكل صريح.

تعرض الممثل الشهير جوني ديب، إلى موقف صعب بعد كسر كاحله عقب أيام من تواجده في مدينة كان لحضور العرض الأول لفيلمه Jeanne du Barry.

عبر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن سعادته باختياره للفوز بجائزة الدولة التقديرية ضمن القائمة التي أعلنت عنها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة منذ قليل.

تعرضت مغنية شهيرة للسقوط بشكل مروع من أعلى المسرح أثناء الغناء في إحدى حفلاتها، التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، ما تسبب في حالة ارتباك.





أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة النقابة أن الفنان أحمد سعد تلقى لفت نظر من مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل بعد ظهوره على مسرح جدة بملابس شفافة.

