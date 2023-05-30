نشرة الفن.. أدهم نابلسي يعلق على اتهام إنجي خوري.. وعمر كمال يكشف سبب عدم زواجه من ندى الكامل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أدهم نابلسي يعلق على اتهام إنجي خوري وعمر كمال يكشف سبب عدم زواجه من ندى الكامل.
أول تعليق من أدهم النابلسي بعد أزمة حمل إنجي خوري
علق أدهم النابلسي على أزمته الأخير بسبب حمل المطربة السورية إنجي خوري.وكتب النابلسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين.”.
بدلة حمراء.. أحمد داش يثير الجدل بإطلالته في حفل تكريم نجوم رمضان
أثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر بها منذ قليل في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.
الدنيا غابة.. حورية فرغلي لـ نزار الفارس: ليه مكنتش صريح معايا؟
علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة الماضية.
حياتي الشخصية باظت.. لأول مرة عمر كمال يكشف حقيقة علاقته بطليقة الفيشاوي
كشف المغني عمر كمال حقيقة علاقته ومشروع زواجه بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في تصريحات تلفزيونية له لأول مرة بشكل صريح.
بعد كسر كاحله.. جوني ديب يؤجل جولة Hollywood Vampires في أمريكا
تعرض الممثل الشهير جوني ديب، إلى موقف صعب بعد كسر كاحله عقب أيام من تواجده في مدينة كان لحضور العرض الأول لفيلمه Jeanne du Barry.
بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية.. أشرف زكي: أشكر أسرتي وأكاديمية الفنون
عبر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن سعادته باختياره للفوز بجائزة الدولة التقديرية ضمن القائمة التي أعلنت عنها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة منذ قليل.
بسبب معجب.. سقوط مغنية تركية شهيرة من أعلى المسرح | فيديو
تعرضت مغنية شهيرة للسقوط بشكل مروع من أعلى المسرح أثناء الغناء في إحدى حفلاتها، التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، ما تسبب في حالة ارتباك.
لفت نظر.. نقابة الموسيقيين تعبر عن غضبها تجاه ملابس أحمد سعد في جدة
أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة النقابة أن الفنان أحمد سعد تلقى لفت نظر من مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل بعد ظهوره على مسرح جدة بملابس شفافة.