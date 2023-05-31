نور الشربيني تصعد لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تأهلت لاعبة الإسكواش المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزها بثلاثة أشواط على اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة الرابعة عشر عالميا.

وأظهرت نور الشربيني في المباراة التي جمعتها بإيفانز، مستوى مميز من الأداء والتركيز، ونجحت في تحقيق الفوز بنتيجة 11-4، 11-7، 11-9، لتتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأبدت نور الشربيني سعادتها بالفوز، مؤكدةً وأنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في المراحل القادمة من البطولة.

ويأتي تأهل نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.