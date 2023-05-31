قرار عاجل في السعودية بـ تعليق الحضور بمدارس جازان

اتخذت إدارة التعليم بجازان السعودية قرارا عاجلا بشأن العملية التعليمية داخل المنطقة حيث تم تعليق الدوام الحضوري.

كما تم تحويل الدراسة إلى منصة مدرستي نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة في مكتب التعليم بمحافظات صامطة والعارضة وأحد المسارحة والحرث بحسب صحيفة سبق السعودية .

ومن جانبها؛ ذكرت إدارة تعليم جازان على لسان المتحدث الرسمي: ‏ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 12 ذي القعدة 1444هـ ‫عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي، في مكاتب تعليم صامطة والعارضة وأحد المسارحة والحرث والمدارس التابعة لهما.