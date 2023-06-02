حدث ليلا | العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. زلزال يضرب البحر المتوسط.. إصابة مستوطن إسرائيلي.. تصويت بالأغلبية على رفع سقف الدين الأمريكي

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تقريرا يرصد مؤشرات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.........................

كشف الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد ..

​​​قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه شعر بالذهول بعد إعلان فوز محمد مرسي رئيسا للجمهورية ..

حل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامي أحمد الطاهري في لقاء خاص على قناة “ إكسترا نيوز”،

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حريق نشب بحوش منزل بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج ..

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن صورة تتضمن سير إحدى الدراجات النارية بالطريق العام وقيام قائدها بنقل جوال يظهر منه ما يشبه قدماً بشرية

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن موقفه من الترشح لإنتخابات القلعة البيضاء القادمة. وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونيه ببرنامج اللعيب عبر قناة "m b c مصر

أعرب إبراهيم حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الشديدة بافتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية.

أعرب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بافتتاح فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية والضيوف الذين حضروا احتفالية الافتتاح

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، بالأغلبية على تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين العام، وذلك بعدما وافق عليه أمس مجلس النواب بالأغلبية.

أصدرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً للحكومة قالت فيه إنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بما في ذلك إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار بالقرب من بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من اليوم ، وعلى مدار شهر يونيو الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الخميس، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط قبلة وساحل تركيا.