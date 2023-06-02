حدث ليلا | العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. زلزال يضرب البحر المتوسط.. إصابة مستوطن إسرائيلي.. تصويت بالأغلبية على رفع سقف الدين الأمريكي

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العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
تقريرا يرصد مؤشرات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.........................
لا أعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة..الحوار الوطني ليس بديلا لدور الحكومة.. شاهد أهم تصريحات حسام بدراوي
كشف الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد ..
سامح عاشور: الإخوان رفعوا شعار مشاركة لا مغالبة حتى تمكنوا من الحكم
قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه شعر بالذهول بعد إعلان فوز محمد مرسي رئيسا للجمهورية ..
أبو الغيط: السيسي تحمل المسئولية في 30 يونيو.. ونعيش حربا باردة قد تنتهي بمواجهة نووية
حل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامي أحمد الطاهري في لقاء خاص على قناة “ إكسترا نيوز”،
إغلاق محور 26 يوليو لمدة 12 ساعة |تفاصيل
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.
النيران تشتعل بحوشين في سوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حريق نشب بحوش منزل بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج ..
جوال به قدم بشرية .. الأمن يكشف حقيقة صورة جثة الدراجة النارية
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن صورة تتضمن سير إحدى الدراجات النارية بالطريق العام وقيام قائدها بنقل جوال يظهر منه ما يشبه قدماً بشرية
مفاجأة.. أحمد سليمان يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك القادمة
كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن موقفه من الترشح لإنتخابات القلعة البيضاء القادمة. وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونيه ببرنامج اللعيب عبر قناة "m b c مصر
إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي
أعرب إبراهيم حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الشديدة بافتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية.
سعد شلبي يكشف مكاسب الأهلي من افتتاح فرع التجمع الخامس
أعرب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بافتتاح فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية والضيوف الذين حضروا احتفالية الافتتاح
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية على تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، بالأغلبية على تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين العام، وذلك بعدما وافق عليه أمس مجلس النواب بالأغلبية.
بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن قمر التجسس العسكري
أصدرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً للحكومة قالت فيه إنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بما في ذلك إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري
فلسطين .. إصابة مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار غرب نابلس | فيديو
أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار بالقرب من بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي
تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من اليوم ، وعلى مدار شهر يونيو الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل
أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الخميس، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط قبلة وساحل تركيا.