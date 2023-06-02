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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي في أسبوع|القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بالفيوم.. الاتحاد الرياضي للجامعات يشارك بالمؤتمر الدولي لكلية التربية البدنية بـ ليبيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

التعليم العالي:

 القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم
 استيعاب جميع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية
 الاتحاد الرياضي للجامعات يشارك بالمؤتمر الدولي  لكلية التربية البدنية بجامعة الزاوية الليبية
 


شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم، الاتحاد الرياضي للجامعات يشارك بالمؤتمر الدولي السابع لكلية التربية البدنية.

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تضافر الجهود من كافة المؤسسات التعليمية والبحثية والتخصصات المعنية بصحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، والعمل لضمان تطوير واستدامة البيئة، مثمنًا الدور المجتمعي للمراكز والمعاهد البحثية فى خدمة المحافظات المحيطة بها، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية ضمت 12 باحثًا وباحثة لقرية منشأة دمو بمحافظة الفيوم، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجًا ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.

 

وأشار د. حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن القافلة تهدف لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والأمراض التناسلية والطفيلية للأغنام والماعز وكذلك الجاموس والأبقار، بالإضافة لأمراض الدواجن، موضحًا أن تنظيم القافلة جاء تنفيذًا للمشروع البحثي بالمركز بعنوان "قوافل بيطرية مجانية لخدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية" كأحد أنشطة المركز لحل مشاكل المجتمع.

 

وأضاف درويش أن تنظيم القافلة يعد جزءًا من بنود بروتوكول التعاون الموقع بين المركز القومى للبحوث ومحافظة الفيوم، والذي يشمل التعاون فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك؛ للمساهمة فى حل مشاكل الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال قيام المركز القومى للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التى تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار، وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة.

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استعرض الدكتور أيمن عاشور تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، ورئيس اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، ورئيس اللجنة العليا للبطل الباراليمبي، حول مشاركة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية الليبية، بحضور ٣٠٠ باحث وعضو هيئة تدريس من دولة ليبيا.

حضر فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء المصريين، منهم ك/ مشير عثمان المدير الفني للعديد من الأندية والمنتخبات الإفريقية والعربية لكرة القدم والمحاضر الدولي، ود.أحمد عمران أستاذ الإصابات الرياضية وتأهيل المعاقين ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية، وخبير تخطيط الأحمال البدنية لعدد من الفرق والأندية والمنتخبات الإفريقية والعربية.

 

وعلي هامش فعاليات المؤتمر، التقى الدكتور صبحي حسانين الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي بدولة ليبيا الشقيقة، ونقل له تحيات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متمنيًا لسيادته وللشعب الليبي الشقيق دوام التقدم والازدهار.

 

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستيعاب كافة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلن عنها سابقًا.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بزيادة نسبة الـ10٪؜المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20% حتى يتمكن جميع الطلاب -الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط - من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

 

وأوضح د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه لا توجد مشكلة في الأماكن المُتاحة بالجامعات لاستيعاب الطلاب الراغبين في التحويل، فالأماكن التي تم إتاحتها تزيد عن عدد الطلاب الراغبين في التحويل، ولكن رغبات الطلاب ركزت على جامعات معينة، وسيتم توزيع الطلاب على الأماكن الشاغرة بكافة الجامعات.

القومي للبحوث الجامعات كلية التربية البدنية الاتحاد الرياضي للجامعات

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