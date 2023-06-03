نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت البلوجر سارة محمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من حفل خطوبتها.

يحتفل العالم في الثالث من يونيو من كل عام باليوم العالمي للدراجات الهوائية، وهذا الاحتفال يهدف إلى تشجيع الناس على ممارسة ركوب الدراجات الهوائية والتعرف على فوائدها الصحية والبيئية. وفيما يلي بعض الفوائد الصحية لركوب الدراجات الهوائية التى كشف عنها كابتن الفيتنس خالد إبراهيم فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد والتى تتمثل فيما يلي :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ميرنا نور الدين وذلك خلال احتفالها مساء أمس بزفافها وسط حضور الأهل و الأصدقاء و المشاهير.

قد نشعر أحيانا بضيق التنفس المفاجئ وصعوبة في التنفس بشكل طبيعي لمدة دقيقة أو دقيقتين ولا نعلم السبب وراء حدوث هذا الأمر.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض العلامات التي تدل على الإصابة بمرض القلب، والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

وكتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "سؤال إزاي أعرف إني مريض قلب؟ الإجابة المفروض لا تنتظر لما تشتكي من نهجان أو وجع مع المجهود

أو خفقان أو دوخة أو إغماء".

نادرًا ما تجد أشخاصًا على استعداد دائمًا لكونهم الأكثر رعاية ودعمًا وتفهمًا، يتمتع هؤلاء الأشخاص دائمًا بعقلية إيجابية وهم أنقياء جدًا ولطيفون، لا يؤمنون بالخداع والكذب والخيانة، ليس لديهم حتى خيط واحد سيء.