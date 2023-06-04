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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. هيئة ستاد القاهرة: فتح الأبواب لدخول جماهير الأهلي في الثانية ظهرا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها، خلال التقرير التالي:
 

شوّه صورتي | مصطفي كامل : لن أترشح لانتخابات الموسيقيين لهذا السبب ..فيديو
قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه تعرض للتشويه من قبل منير الوسيمي خلال تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية.


برفان السيدات | 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا
كشف العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا، تفاصيل حضور الجماهير بمباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي وأماكن الدخول.


نهائي إفريقيا .. هيئة ستاد القاهرة: فتح الأبواب لدخول الجماهير في الثانية ظهرا
كشف وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، آخر استعدادات الاستاد لذهاب نهائي أفريقيا  بين النادي الأهلي والوداد المغربي .


الموسيقار هاني شنودة يشبه الذكاء الاصطناعي بالتوك توك .. فيديو
‏قال الموسيقار هاني شنودة إنه سعيد بالتكريم وحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2023 ولم يكن يعلم كم الأعمال التي قام بعملها واكتشف انه وصل إلى 1500 عمل غنائي.


مؤتمر صحفي كبير.. الأعلى للآثار: مفاجأة سارة قريبا
تحدث مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن تفاصيل زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للأهرامات.


أحمد موسى: لولا إنجازات قطاع الطاقة كانت الكهرباء قطعت على نص مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  درجة الحرارة أمس كانت 43 درجة مئوية وكان هناك عواصف ترابية كثيرة، مضيفا: "الجو كان نار".


غرامة مليون جنيه| برلمانية توجه تحذيرا لتجار الأجهزة الكهربائية ..فيديو
حذرت النائبة آمل سلامة عضو مجلس النواب، بعض التجار التي ترفع أسعار الأجهزة الكهربائية من تلقاء نفسها، موضحة أن هناك بعض تجار الأجهزة الكهربائية يطبقون ظاهرة الأوفر برايس، التي كانت تطبق على السيارات.


شعبة المستوردين : انخفاض وشيك في أسعار الزيوت بمصر
أكد متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه هناك انخفاض في سعر الزيت عالميا بنسبة 8.5 % لأن زيت النخيل وفول الصويا انخفضت أسعارها عالميا .


منخفض خماسيني| الأرصاد: متوقع تعرّض المحافظات لأتربة شديدة نهاية الأسبوع
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

 

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