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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الكتب بطنطا تستعرض مهارات التواصل وتحذر من سوء استخدام التطبيقات الإلكترونية

دار الكتب بطنطا
دار الكتب بطنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الأربعاء، ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا بعنوان "مهارات التواصل"، أوضحت خلالها الدكتورة هناء خليفة، المدرب المعتمد بمحافظة الغربية أهمية التواصل بين أفراد المجتمع باعتباره أحد العناصر الحيوية لتكوين شخصية قيادية في مجال العمل، مؤكدة أن التواصل الجيد يساعد على بناء العلاقات المهنية، ويساعد على تحسين الثقة والتفاهم والتعاون بين جميع الأطراف. 

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أهم صفات القائد

 

وتابعت بأن من أهم صفات القائد أن يكون واثقا من نفسه، ومن مظهره، وحتى من خطواته، ويجب عليه أن يختار الأسلوب الأمثل للاتصال بالأخرين، مع التركيز على كونه قدوة لمن حوله، وأن يكون لديه القدرة على المناقشة وفتح باب الحوار والاستماع للطرف الآخر، حتى وإن اختلفت الآراء والتوجهات العامة.



وقالت إن هناك أشكالاً جديدة للتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال عدد من التطبيقات المنتشرة حول العالم، والتي أصبحت تمثل الشريحة الأكبر في التعامل والتواصل بين الأفراد والمؤسسات، وحذرت بأنها تُعد هي الأخطر في التعامل، وبأنها تسببت في حدوث العديد من الجرائم حول العالم، وهو الأمر الذي يدعونا جميعا للحذر عند استخدام تلك التطبيقات الإلكترونية لما لها العديد من السلبيات، منها: الاستخدام المفرط لحد الإدمان ما يؤثر على الوقت والإنتاجية والصحة النفسية، وأيضا الإحساس بالعزلة والإصابة ببعض الأمراض النفسية كالقلق والشعور بالإحباط، والتعرض للتنمر والتحرش الإلكتروني، وانتشار المعلومات والشائعات المغرضة.

جاءت المحاضرة ضمن فعاليات فرع ثقافة الغربية برئاسة برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

مهارات التواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ندوة ثقافية دار الكتب طنطا

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