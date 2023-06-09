حدث ليلا | الأرصاد الجوية: تجاوزنا ذروة الطقس .. رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل لقاء الوداد .. السودان يطرد المبعوث الأممي

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها أمس، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في العاصمة الزامبية (لوساكا) ..

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية يوم الجمعة عن اليوم الخميس، وستنخفض سرعات الرياح في المناطق الجنوبية، ولكن مستمرة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجة العظمي للحرارة إلى 36 درجة مئوية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة . رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق

أكد السفير ياسر عثمان ، سفير مصر في المغرب، وصول بعثة النادي الأهلي إلى المغرب منذ قليل لمواجهة الوداد في العاشرة من مساء الأحد المقبل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جلسات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مارسيل كولر، شهدت التشديد على عدم الرد على مدرب الوداد المغربي، الذي يحاول جر مدرب الفريق الأحمر إلى أمور بعيدة عن الملعب

قال الكابتن سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق، أنه قلق بشأن التحكيم في مباراة الأهلي والوداد في نهائي افريقيا الاحد المقبل.

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف أوسوريو المدير الفني للزمالك من رحيل عن الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد شوبير في تصريحات

قال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي الأثيوبي بملاك تيسيما حكم نزيه ومعروف بنزاهته وحكم مشهود له بالكفاءة.

تصدر هاشتاج محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تردد أنباء عن اهتمام نادي الهلال السعودي التعاقد مع فخر العرب مقابل مليار و100 مليون يورو خاصة بعد فشل التعاقد مع ميسي

قالت الإعلامية ياسمين عزفي واحدة بتسألني هو صحيح الست بتصحى بالليل كل شوية تبوس راس جوزها وتقول الحمد لله على النعمة ولا إشاعات الإجابة نعم وبشدة وخصوصا لو متزوجة من فرعون مصري أصيل.

حل الفنان أمير المصري، ضيفا علي الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء دي ام سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، للحديث عن أول فيلم شارك فيه بلندن.

ابرزت إذاعة النور اللبنانية البيان الإعلامي الصادر عن المكتب الاعلامي للواء عباس ابراهيم بشأن منع الأمن العام اللبناني الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي.

قال صندوق النقد الدولي إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل بشأن إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها على اقتصاده ووقف تدهور أزمته الحادة والمتفاقمة.

أفادت شبكة سي.إن.إن الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن القضاء الأمريكي سيوجه 7 اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب وذلك على خلفية اتهامه في قضية الوثائق السرية للبيت الأبيض.

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن حكومة السودان أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بأن المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس شخصًا غير مرغوب فيه.