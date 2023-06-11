الجامعات المصرية : نبث روح التعاون في الطلاب ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لوطنهم.. ونشارك فى جميع المبادرات لتحقيق رؤية مصر 2030

الجامعات المصرية :

نبث روح التعاون في الطلاب ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم

نشارك فى جميع المبادرات لتحقيق رؤية مصر 2030

نعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية

تحرص الجامعات على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وزرع روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

أكدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تعزيز دور الجامعات في تحقيق رؤية مصر 2030، وخصوصا فيما يتعلق بتنمية وتنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص مهام أعضاء هيئة التدريس الإدارية، وتشجيع القطاع الخاص؛ لتمويل البحوث العلمية، مقابل العديد من التسهيلات لهم.

وأشارت الدكتورة غادة فاروق، إلى دور الجامعات في المبادرات، التي من هدفها تحقيق رؤية مصر 2030، ومنها، المشاركة في مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن هذه المبادرة، تتضمن تخصصات كثيرة، بالإضافة إلى مشروع محو الأمية.

وتابعت نائبة رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة لديها العديد من الكوادر العلمية في النواحي الاقتصادية والطبية تساهم في تقديم العديد من الخدمات المجتمعية .

وكشفت غادة فاروق ، نائب رئيس جامعة عين شمس، عن دور الجامعة في المشاركة ضمن مشروع حياة كريمة، مضيفة: نعمل على 4 اتجاهات بشكل مباشر، وتشمل «الطبي، التوعوي، الحرفي والمهاري، محو الأمية».

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية وخاصة في مجالات عديدة مميزة تواكب التطور الحديث بما يؤهلهم لسوق العمل عند تخرجهم من الجامعة.

وأكد الدكتور مجدي حمزة ، أنه لابد أن تكون الدراسة في الجامعات ، هدفها الأول خلق تأهيل خريج حاصل على بكالوريوس وإمكانية استكمال الدراسات العليا، بما يخدم الطالب حتي يكون مؤهلاً لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور مجدي حمزة إلي ،تنمية إبداع الطلاب والتي تعد المرحلة الأسمى التي يطمح إليها كل دول العالم ويرغب في تحقيقها فالإبداع هو التفكير خارج الصندوق في أفكار جديدة وفعالة.

وتابع الدكتور مجدي حمزة أن الإبداع ظاهرة إنسانية طبيعية ولا تقتصر علي أصحاب الموهبة وهذا يعني بأن الإبداع يوجد عند جميع البشر بدرجات متفاوتة وأساليب مختلفة لذلك يجب علي الجامعات رفع الوعى عند الطلاب وامتلاكهم القدرة علي الابداع .

وقال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إن الكلية تنظم العديد من القوافل المتعددة إلى مراكز وقرى النطاق الجغرافي لها، ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ”.

وأوضح الدكتور جلال ، أن الكلية تقوم بتفعيل دور حل مشاكل المجتمع، والإسهام في قضايا التنمية بالإضافة للعديد من الأهداف.

وأشار عميد زراعة عين شمس إلى قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، هو أحد القطاعات المهمة والأساسية في الهيكل التنظيمي للجامعة وكلياتها المختلفة؛ لما يقوم به من مهام ومسئوليات وتحقيق مستوى متميز للخدمات، فقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ هو النافذة الوحيدة التي تطل منها الجامعة على المجتمع المحيط، للوقوف على المشكلات الحقيقية لهذا المجتمع، وصولا إلى إيجاد حلول علمية لها؛ مما يؤدي في النهاية إلى تنمية المجتمع، ليكون قادرًا على مواكبة التقدم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030».

