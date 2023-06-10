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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: ضرورة تسويق المنتجات الفنية واليدوية من كل الجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ،إن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  يعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية وخاصة في مجالات عديدة مميزة تواكب التطور الحديث بما يؤهلهم لسوق العمل عند تخرجهم في الجامعة.
 

وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ،  أنه لابد أن تكون الدراسة في الجامعات ، هدفها الأول  خلق تأهيل خريج حاصل على بكالوريوس وإمكانية استكمال الدراسات العليا، بما يخدم الطالب حتي يكون مؤهلاً لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور مجدي حمزة إلي ،تنمية إبداع الطلاب والتي تعد  المرحلة الأسمى التي يطمح إليها كل دول العالم ويرغب في تحقيقها فالإبداع هو التفكير خارج الصندوق في أفكار جديدة وفعالة.

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وتابع الدكتور مجدي حمزة أن الإبداع ظاهرة إنسانية طبيعية ولا تقتصر علي أصحاب الموهبة وهذا يعني بأن الإبداع يوجد عند جميع البشر بدرجات متفاوتة وأساليب مختلفة لذلك يجب علي الجامعات رفع الوعى عند الطلاب وامتلاكهم القدرة علي الابداع .

وأشار ، إلى تسويق المنتجات الفنية والنوعية والمنتجات  اليدوية من كافة الجامعات لافتا أنه يمكن للجامعات أن تقدم للطلاب دراسات جدوي وأن يساعدوهم علي إيجاد  خطة تسويقية لمنتجاتهم.

 

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