موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني بـ بنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية على وشك من الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق بالكلية.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد، أن امتحانات الفصل الدراسى الثاني تسير بصورة طبيعة دون اي معوقات لافتة إلى أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول.

موعد إعلان النتيجة

وأشارت عميدة بنات عين شمس، إلي أن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الثاني لافتا أنه سوف يتم الاعلان عنها في شهر يوليو القادم كل فرق في موعد محدد لها .

وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت، أنه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطالبات أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات.

وأكدت الدكتورة أميرة سويف، أنه لم يتم منع أي طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات، منوهة بانه يتم حجب النتائج للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.