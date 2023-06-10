عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني بـ بنات عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية على وشك من الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق بالكلية.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد، أن امتحانات الفصل الدراسى الثاني تسير بصورة طبيعة دون اي معوقات لافتة إلى أن  تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول.

موعد إعلان النتيجة

وأشارت عميدة بنات عين شمس، إلي أن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الثاني لافتا أنه سوف يتم الاعلان عنها في شهر يوليو القادم كل فرق  في موعد محدد لها .

txt

14 يونيو.. مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

txt

أخبار التعليم.. استكمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والحكومة تتلقى 7 آلاف شكوى بسبب الأوضاع الوظيفية

txt

جامعة عين شمس في أسبوع| مؤتمر دولي لأمراض الدم والأورام.. والمتيني يبحث توسيع التعاون مع TU Berlin

txt

لطلاب الجامعات.. طرق تصحيح امتحانات البابل شيت

txt

كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان بجامعة عين شمس.. عبر هذا الرابط

txt

جامعة عين شمس: لا يوجد حالات غش منذ بدء الامتحانات

txt

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني في زراعة عين شمس

txt

مناقشة مشروعات تخرج طلاب الإذاعة والتلفزيون بـ إعلام الجامعة العربية المفتوحة

txt

تربية نوعية عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة التمثيل المسرحي

txt

تعليم الكبار: إعلان 5 محافظات خالية من الأمية قريبا

وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت، أنه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطالبات أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات.

وأكدت الدكتورة أميرة سويف، أنه لم يتم منع أي طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات، منوهة بانه يتم حجب النتائج للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.

عين شمس جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس عميدة بنات عين شمس بنات عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

كانت بتذاكر على جردل |وزير التعليم يقرر إلحاق "منة الله" بمدرسة المتفوقين STEM

ترشيحاتنا

إسرائيل.. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ 23

دار الإفتاء تكشف حكم الغرامات التعويضية المالية

مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر ميلان

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 11 يونيو 2023.. مكاسب مالية

صفقات مميزة .. إعلامي يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

أسعار بيجو 508 الجديدة بالسوق المصرية | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الحاج بالمرج| شاهد

فيديو

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ