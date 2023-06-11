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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات جامعة عين شمس تصدر تعليمات عاجلة لطالبات التعليم المدمج

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات عامة لطالبات الفرقة الرابعة التعليم المدمج برنامج رياض الأطفال و برنامج العلوم العربية والإسلامية الفصل الثانى بشأن متطلبات التخرج.

وأوضحت الكلية المتطلبات وهي عبارة عن :

إرسال صورة شخصية 4× 6 
(امتداد الصورة jpg- خلفية بيضاء بدون إطار أو أى علامات او كتابة- تسمى الصورة بالرقم القومى للطالب  14 رقم)
ترسل صورة الطالب على البريد الإلكترونى:
[email protected]
موضح بالبريد الإلكترونى 
اسم الطالب
اسم البرنامج الدراسى
السنة الدراسية
الرقم القومى
وذلك فى موعد أقصاه ١٥ يونيو 2023

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وكانت قد افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ،صباح يوم السبت، فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى للكلية بعنوان " الإنسان..المجتمع ..البيئة فرص و تحديات في عالم متغير " بمسرح الكلية، بحضور وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة في حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة .

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، حيث قامت بعرض مختصر لإنجازات إدارات الكلية الثلاثة، حيث أصبحت كل قطاعات الكلية تتمتع بالتحول الرقمي بنسبة تصل ال ٩٠٪ و قريبا جدا وستصل نسبة التحول الرقمي داخل الكلية الى ١٠٠٪ ، و ايضا نظام المرتبات الجديد حيث تعتبر كلية البنات لها السبق فى تطبيق هذا البرنامج ، و ايضا الدبلومة التكميلية فى الآداب ، و و المؤلفات الإلكترونية و المنصة التعليمية، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به الكلية من تطوير البنية التحتية للمباني و تطوير الحضانة و حمام السباحة لخدمة الطالبات وأبناء الهيئة التدريس و الموظفين.

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