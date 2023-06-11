أخبار الفن .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.. ومحمد رمضان خارج سباق عيد الأضحي

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لطرح أغنيته الجديدة “في حلوين كتير”، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



راغب علامة انتهى من تسجيل الأغنية منذ عدة أيام، وقام بطرح فيديو، في أثناء تسجيلها داخل أحد استديوهات الصوت بلبنان، وبحضور نجله خالد.



بدأت الفنانة هالة فاخر خلال الساعات القليلة الماضية تصوير أول مشاهدها في مسلسل الليلة كبيرة الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، ويأتي موعد تصوير مسلسل الليلة كبيرة بالتزامن مع احتفال الفنانة هالة فاخر بعيد ميلادها.

يعكف حاليًا النجم تامر حسني على الانتهاء من فيلمه الجديد تاج، استعداد لعرضه خلال الفترة القليلة المقبل.



ونشر تامر حسني صورة له من داخل غرفة المونتاج مع فريق عمل الفيلم من مونتاج وإخراج وعلق عليها قائلا: و يقولوا اني مُتعب في الشغل ، طب بذمتكم في أحن من كده ، سايبهم يناموا اهو في المكتب ٥ دقايق بحالهم في اليومين … و مش متضايق و مبسوط و مبتسم اهو عشان شايفهم نايمين في هدوء و سكينه.



يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 1 من شهر يوليو ضمن احتفالات لبنان بعيد الأضحي.



وبدأت الشركة المنظمة لحفل حماقي الترويج للحفل منذ صباح اليوم السبت، وذلك من خلال صفحات السوشيال ميديا عبر موقع الصور الشهير انستجرام وفيس بوك.



أصدرت "العدل جروب" بيانا بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو) ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله.".

علم صدى البلد ان الطلاق قد تم رسميا بين الفنان تامر عاشور ، وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وتم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته لاكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق .