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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| هبة الطوجي تجري البروفات الأخيرة لحفل الأوبرا.. ولقاء سويدان تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

 

الموضوع طويل | لقاء سويدان تكشف عن استئصال ورم في عملية جراحية

 

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تفاصيل العملية التي خضعت لها الفترة الماضية ودخلت على أثرها المستشفى لعدة أيام.

وكتبت لقاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمدلله دائماً العملية اللي عملتها ماكانتش تجميل، الموضوع طويل  في استئصال وأورام بتتحلل.

وأضافت:  وامبارح كمان كان في مشكلة في الجلد انتهت بكي ليزر علشان ماتتحولش لورم اما ضرسي اللي وقع لوحده وهو سليم لسه الأسبوع الجاي نشيل الجذر بجراحة صغننة و نبدأ في زراعة واحد جديد أهم حاجة الصحة والحمد لله جدا جدا.
 

 

مها أحمد: الليلة الكبيرة يقدم كوميديا مميزة تناسب الأسرة المصرية والعربية

 

أعربت الفنانة مها أحمد عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل الليلة كبيرة الذي يتم تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن بمصر.

وقالت مها أحمد، إن المسلسل يقدم كوميديا مميزة ومختلفة تناسب كافة الفئات العمرية في الأسرة المصرية والعربية، موضحة أن صناع العمل كانوا حريصين على تقديم جرعة كوميديا تعتمد على المواقف من خلال أحداث العمل.

 

 

 

21 يونيو .. موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ريڤو

 

 

حددت منصة شاهد يوم 21 من شهر يونيو الجاري موعدا لعرض الموسم الثاني من مسلسل ريڤو والذى حقق نجاحا كبيرا فى موسمه الأول وكان ضمن افضل 10 مسلسلات فى العام الماضي. 

 

تتخطى الـ10 الاف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد عبده

 

طرحت الشركة المنظمة لحفل محمد عبده فى كوكولا أرينا بدبي  المقرر يوم 2 يوليو القادم تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة.
 

هاجم المتجر بشاحنة.. نصير شمة يروى تفاصيل صادمة في وفاة حفيد شقيقته

 

أعلن الفنان وعازف العود نصير شمه عن وفاة حفيد شقيقته ابن 13 عاما.

وكتب عبر حسابه على تويتر:"اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب، توفي علي هيثم حفيد اختي (١٣ سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة، بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل، قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة..

 

شاهد.. هبة الطوجي فى بروفات حفلها بالأوبرا برفقة أسامة الرحباني

 

حرصت المطربة هبة الطوجي ، على عمل بروفات خاصة مع فرقتها الموسيقية استعداد لأول حفل لها بدار الأوبرا المصرية.

وقامت هبة الطوجي بعمل بروفات لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة اختارت من خلالها قائمة الأغاني التى تقدمها على خشبة المسرح.
 

اخبار الفن قسم الفن هبة الطوجي لقاء سويدان محمد عبده

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