عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطرح هاتف جديد يشحن في 10 دقائق.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يشحن بالكامل في أقل من 10 دقائق.. ريلمي تطرح هاتف GT3 الرائد

طرحت شركة "ريلمي" RealMe الصينية هاتفها الرائد الجديد Realme GT Neo 5 في السوق الروسية ولكن باسم تجاري مختلف، أصبح Realme GT 3 رسميًا في روسيا.

 

بهذه الطريقة.. هاتف “جوجل بيكسل” يسخر من Apple  في إعلانه الجديد.. فيديو

اعتادت شركات الهواتف الذكية أن تسخر من منافسيها في الإعلانات، اشتهرت سامسونج Samsung بسمعتها السيئة في السخرية من شركة  Apple  حتى أصبحت الهدف المعتاد لها في كل إعلاناتها تقريبا، الآن تمشي جوجل Google على نفس خطى سامسونج في إعلانها الجديد الذي يبدو فيه جليا مدى سخريتها من هواتف  آيفون  14 من آبل من خلال وضع Pixel 7 Pro في مقابل ما يشبه “آيفون 14 برو”.

 

خطر جدا على الناس.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

أعلنت شركة "ميتا" Meta بأنها اخترعت "أخطر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على الإطلاق" لأنه بقدرات فائقة لم تقدم من قبل، كما أن الأداة الجديدة VoiceBox مصممة لتعديل أي جزء من تسجيل صوتي.

 

تجعلك فنان محترف.. كوالكوم تتيح أداة ذكاء اصطناعي تحول الشخبطة للوحات فنية

يحلم الكثير من الأطفال أن يكونوا فنانين يرسمون لوحات على غرار الفنانين الحقيقين ولكن بسبب عدم الموهبة تظل هذه الأمنية مجرد حلم، ولكن الآن مع أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدةن يمكنك أن تكون فنان على طريقتك.

 

خصم 42% على جوال سامسونج Galaxy S22+ 5G في السعودية

تقدم شركة "سامسونج" الكورية مجموعة من أفضل جوالات الفلاج شيب الرائدة التي تقف على قدم المساواة مع جوالات آيفون من  آبل  وتنافسها بقوة بل أحيانا ما تتفوق عليها في إمكانيات التصوير، وقد اشتهرت سامسونج بفئة الـ S الرائدة التي تعتبر أفضل جوالات  أندرويد  على الإطلاق.

 

خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G في السعودية

تقدم "فيفو" مجموعة من أروع الجوالات الاقتصادية الموفرة في الميزانية مع سلسلة Y التي تتميز بألوانها وتصميمها العصري الجذاب، والتي تشمل جوال Y35  الذي يأتي خلفا لطراز Vivo Y33 ويأتي مع إصدارين مختلفين، واحد 5G والآخر 4G، ويعتبر جهاز شبكات الجيل الرابع أفضل كثيرا من الداعم للجيل الخامس من الاتصالات.

 

ريلمي Realme جوجل جوجل بيكسل Apple روبوت ميتا Meta كوالكوم ذكاء اصطناعي سامسونج فيفو السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

إجراء محتمل | إعلان مفاجئ من الكاف بشأن السوبر الأفريقي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

نجم الوداد يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم.. وتسريب بيانات مستخدمي ChatGPT على الدارك ويب

أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم .. لن تتخيل سعره

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل 

أفضل ميزات متعلقة بالصور سيحصل عليها مستخدمو آيفون في iOS 17

تسريب بيانات أكثر من 100 ألف مستخدم ChatGPT على الدارك ويب

هاتف جديد بقدرات جبارة .. فيفو تفجر مفاجأة للمستخدمين

شركة ASUS تعلن أخيرا عن موعد إطلاق وحدة تحكم الألعاب ROG Ally

فاكر تليفون نوكيا ده؟ لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 40 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 قريبًا| وبيان عاجل لإعلان الأوائل ونسب النجاح

بعد صورتها بدون فلتر .. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء |شاهد

أنا وإخواتي متجوزناش وحالنا واقف .. ما علاج السحر والحسد؟ فيديو

أعراض تدل على الإصابة المبكرة بالسرطان .. تعرف عليها

تجهيزات عالية المستوى | إقامة مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد

السعودية تكثف التواجد الأمني مع زيادة عدد الحجاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ