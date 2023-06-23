أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطرح هاتف جديد يشحن في 10 دقائق.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت شركة "ريلمي" RealMe الصينية هاتفها الرائد الجديد Realme GT Neo 5 في السوق الروسية ولكن باسم تجاري مختلف، أصبح Realme GT 3 رسميًا في روسيا.

اعتادت شركات الهواتف الذكية أن تسخر من منافسيها في الإعلانات، اشتهرت سامسونج Samsung بسمعتها السيئة في السخرية من شركة Apple حتى أصبحت الهدف المعتاد لها في كل إعلاناتها تقريبا، الآن تمشي جوجل Google على نفس خطى سامسونج في إعلانها الجديد الذي يبدو فيه جليا مدى سخريتها من هواتف آيفون 14 من آبل من خلال وضع Pixel 7 Pro في مقابل ما يشبه “آيفون 14 برو”.

أعلنت شركة "ميتا" Meta بأنها اخترعت "أخطر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على الإطلاق" لأنه بقدرات فائقة لم تقدم من قبل، كما أن الأداة الجديدة VoiceBox مصممة لتعديل أي جزء من تسجيل صوتي.

يحلم الكثير من الأطفال أن يكونوا فنانين يرسمون لوحات على غرار الفنانين الحقيقين ولكن بسبب عدم الموهبة تظل هذه الأمنية مجرد حلم، ولكن الآن مع أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدةن يمكنك أن تكون فنان على طريقتك.

تقدم شركة "سامسونج" الكورية مجموعة من أفضل جوالات الفلاج شيب الرائدة التي تقف على قدم المساواة مع جوالات آيفون من آبل وتنافسها بقوة بل أحيانا ما تتفوق عليها في إمكانيات التصوير، وقد اشتهرت سامسونج بفئة الـ S الرائدة التي تعتبر أفضل جوالات أندرويد على الإطلاق.

تقدم "فيفو" مجموعة من أروع الجوالات الاقتصادية الموفرة في الميزانية مع سلسلة Y التي تتميز بألوانها وتصميمها العصري الجذاب، والتي تشمل جوال Y35 الذي يأتي خلفا لطراز Vivo Y33 ويأتي مع إصدارين مختلفين، واحد 5G والآخر 4G، ويعتبر جهاز شبكات الجيل الرابع أفضل كثيرا من الداعم للجيل الخامس من الاتصالات.