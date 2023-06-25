وفاة الفنان العراقي فلاح إبراهيم.. تعرف على مسيرته الفنية

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية العراقية تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تعلن فيه عن وفاة الفنان العراقى فلاح إبراهيم.

وأصدرت نقابة الفنانين العراقيين بيانا جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان فلاح إبراهيم الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فلاح إبراهيم

جدير بالذكر أن الفنان الراحل ممثل عراقي مواليد 15 سبتمبر عام 1962، بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد.

انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000، ولعل "الهجرة إلى الحب" و"خريف الجنرالات" و"حرير"، أبرز أعماله.

وهو من الفنانين الذين عملوا في السينما والمسرح والتلفزيون، فهو يمتلك أكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل وعشر أعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي، ومن أعماله “الغوريلا” و"تقاسيم على نغم النوى" و"المومياء" و"قلب الحدث"، ويشارك في الملحمة الشعبية “بيت الطين” في أجزائها الأربع حتى الآن.

وقد حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام 1988 عن مسرحية “الغوريلا”، وجائزة أفضل مخرج عام 2000 عن مسرحية “بياض الظل”، وجائزة الدولة للمحترفين عام 2002 عن مسرحية “الهجرة إلى الحب”.