عروض العيد.. خصم 30% على هاتف Oppo A16 ثنائي الشريحة

تقدم أوبو الصينية مجموعة من الهواتف الجيدة نسبيا في الفئة المتوسطة، ويأتي الجهاز بإمكانيات أساسية يحتاجها المستخدم في اي هاتف ذكي وبمبلغ بسيط لن يرهق ميزانيتك، وتتميز أوبو مع سلسلة الـ A بأنها رخيصة الثمن معقولة الأداء وجيدة السرعة والاستجابة.

ويتميز هاتف أوبو A16 تحديدا ببطاريته التي تستمر لفترة عمل طويلة بشحنة واحدة وبالتالي أنت لا تحتاج للشاحن طوال اليوم، كما أنه يأتي بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة 2.3 جيجاهرتز وهو معدل جيد جدا بالنسبة للهواتف المتوسطة، ويباع حاليا موبايل أوبو إيه 16 بخضم كبير يصل إلى 30% من سعره الأصلي على إحدى منصات التجارة الإلكترونية.

Oppo A16

ويتوفر هاتف أوبو A16 ثنائي شريحة الاتصال مع ذاكرة عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، بتقنية 4G على إحدى منصات التجارة بالتجزئة بسعر 5777.00 جنيه مصري فقط. في السطور التالية نرصد كافة تفاصيله.

مواصفات Oppo A16

يأتي مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل وكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة ودرجة سطوع 480 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 82.9%.

يتم تشغيل هاتف أوبو بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة MT6765G Helio G35 بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من PowerVR GE8320

يحزم الهاتف بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم ColorOS 11.1 مع أبعاد طول 163.8 ملم وعرض 75.6 ملم وسمك 8.4 ملم.

يأتي جهاز أوبو بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسلوكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، مع تقنية HDR لضبط الألوان والتصوير البانورامي.