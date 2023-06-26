عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض العيد.. خصم 30% على هاتف Oppo A16 ثنائي الشريحة

Oppo A16
Oppo A16

تقدم  أوبو  الصينية مجموعة من الهواتف الجيدة نسبيا في الفئة المتوسطة، ويأتي الجهاز بإمكانيات أساسية يحتاجها المستخدم في اي هاتف ذكي وبمبلغ بسيط لن يرهق ميزانيتك، وتتميز أوبو مع سلسلة الـ A بأنها رخيصة الثمن معقولة الأداء وجيدة السرعة والاستجابة.

ويتميز هاتف أوبو  A16 تحديدا ببطاريته التي تستمر لفترة عمل طويلة بشحنة واحدة وبالتالي أنت لا تحتاج للشاحن طوال اليوم، كما أنه يأتي بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة 2.3 جيجاهرتز وهو معدل جيد جدا بالنسبة للهواتف المتوسطة، ويباع حاليا موبايل أوبو إيه 16 بخضم كبير يصل إلى 30% من سعره الأصلي على إحدى منصات التجارة الإلكترونية.

Oppo A16

ويتوفر هاتف  أوبو  A16 ثنائي شريحة الاتصال مع ذاكرة عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، بتقنية 4G على إحدى منصات التجارة بالتجزئة بسعر 5777.00 جنيه مصري فقط. في السطور التالية نرصد كافة تفاصيله.

مواصفات Oppo A16

يأتي مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل وكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة ودرجة سطوع 480 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 82.9%.

يتم تشغيل هاتف أوبو بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة MT6765G Helio G35 بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من PowerVR GE8320

يحزم الهاتف بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم ColorOS 11.1  مع أبعاد طول 163.8 ملم وعرض 75.6 ملم وسمك 8.4 ملم.

بسعر لن تتوقعه.. موبايل مميز من أوبو Oppo بسعر رخيص

مواصفات ممتازة.. أفضل موبايل أوبو Oppo للشباب ومحدودي الدخل

يأتي جهاز أوبو بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسلوكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، مع تقنية HDR لضبط الألوان والتصوير البانورامي.

OPPO Oppo A16 أوبو اوبو A16 ميدياتك أندرويد عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

موضوعات متعلقة

خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G في السعودية

خصم 42% على جوال سامسونج Galaxy S22+ 5G في السعودية

تجعلك فنان محترف.. كوالكوم تتيح أداة ذكاء اصطناعي تحول الشخبطة للوحات فنية

خطر جدا على الناس.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

بهذه الطريقة.. هاتف “جوجل بيكسل” يسخر من Apple  في إعلانه الجديد.. فيديو

يشحن بالكامل في أقل من 10 دقائق.. ريلمي تطرح هاتف GT3 الرائد

نوبيا تطرح هاتف Neo 5G مخصص للألعاب بـ 6 آلاف جنيه

فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بشحن 44 وات ومعالج Snapdragon 680

ترشيحاتنا

يوم عرفة .. اعرف ثواب صيامه ودعاء النبي فيه

متى يوم عرفة 2023؟.. باقي 600 دقيقة لتفتح السماء أبوابها فاستعد

الأزهر يعلن نتيجة أبناؤنا في الخارج بنسبة نجاح 99.5% للإعدادية و99.3% للابتدائية

أول تعليق من رئيس وزراء كندا على تمرد فاجنر في روسيا

اتفاق إسرائيلي بريطاني على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

هبوط قياسي في سعر الليرة التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ