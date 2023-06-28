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مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن مرض خطير حذر منه الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب الأسبق. 

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حذر الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب الأسبق، من مرض في غاية الخطورة، ينتشر بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك، نتيجة لتناول اللحوم الحمراء بشكل مبالغ فيه.

وأوضح شعبان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا المرض هو النقرس، والذي يعد أحد أنواع التهاب المفاصل، وتمت تسميته "داء الملوك"، موضحا أنه عادة ما يصيب مفصل الإصبع الكبير في القدمين.

 

وقال عميد المعهد القومي للقلب الأسبق، إن احتواء اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البيورين يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك بالدم، إذ تتسبب المستويات العالية من اليوريك وتراكمها حول مفصل الإصبع الكبير بالقدم، بالتعرض للالتهاب والتورم، ومن بعدها الإصابة بمرض النقرس.

قدم جمال شعبان عددا من النصائح للحد من التعرض للإصابة بالنقرس، بخلاف تقليل تناول اللحوم الحمراء، وجاءت النصائح كالتالي:

- تناول البقوليات مثل الفول.
- الابتعاد عن المشروبات الغازية.
- الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء بشكل يومي.
- الحفاظ على وزن الجسم.

 

وحذر من ارتفاع معدل حمض اليوريك بالدم عن الحد الطبيعي، إذ يمثل خطرا كبيرا على صحة الشرايين، موضحا أن المعدل الطبيعي له بالجسم يكون كالتالي:

- أقل من 7 عند الرجال. 
- أقل من 6 عند النساء.

 

 

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