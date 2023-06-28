محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

نجوم تصدروا التريند

قدمت مذيعة “صدى البلد” مريم كمال تغطية خاصة عن مجمل الأحداث على الساحة الفنية، وأيضا إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك في أول أيام عرضها.

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يخضع الفنان محمد منير لعملية جراحية جديدة فى إطار رحلة علاجه التى يخضع لها فى ألمانيا، حيث من المقرر أن يجرى الجراحة فى يوليو المقبل.

وكرمت هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية الفنان محمد منير، وذلك خلال الحفل الذى يقام حالياً فى المملكة له، ويحمل اسم “مشواري”.

ووجه الفنان محمد منير الشكر لأهل السعودية، خلال حفله المقام الليلة بالمملكة، بعد حسن الاستقبال الذي حظى به هناك.

وقال محمد منير، خلال الحفل: «أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني.. أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة».

وكشف الفنان بيومى فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة شديدة فى القدم بسبب زيادة وزنه.

وقال بيومى فؤاد، فى تصريحات صحفية، إنه يعانى من مشكلة فى عصب القدم بسبب زيادة الوزن ويسعى إلى العلاج بالخارج مع محاولة لإنقاص وزنه.

وأكد الفنان بيومي فؤاد أنه يعاني من بعض المشكلات في قدمه وظهره، وأنه قرر الاستراحة فترة.

وتمكن فيلم “بيت الروبي” من تصدر شباك التذاكر المصرية أمس الأول، الاثنين، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 2.722.354 مليون جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامى، و"من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.