تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الحجاج الذين توفاهم الله في الأراضي المقدسة أثناء رحلاتهم للحج .

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تصدر اسم الحاجة راجية حسني تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان خبر وفاتها بعد تغيبها في موسم الحج أثناء تأدية مناسك عرفات.

أُعلن خبر وفاة الحاجة راجية حسني بعد تغيبها لمدة يوم كامل، وكان هذا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انها تغيبت الثلاثاء وتوفيت يوم الأربعاء

وأعلن أحمد سامي، ابن الحاجة راجية حسني التي تاهت أثناء إجراء مناسك الحج، خبر وفاتها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال، أمي في ذمة الله، إنا لله، وإنا إليه راجعون.

أكد أحمد سامي، نجل الحاجة راجية التي رحلت عن عالمنا أثناء مناسك عرفات، أن والدته تواصلت معه أول أمس الثلاثاء، وكانت آخر مكالمة بينهما، وذلك في الصباح وأثناء توجهها إلى صعيد عرفات، خاصة وأنها كانت تقيم في مكة منذ شهر ونصف، موضحا أنه مع ظهر أمس تواصلت معه مرة أخرى لتخبره بأن الزحام شديد وأنها تعاني من مشاكل وصعوبة في التنفس.

وأضاف سامي، أن والدته عانت من الدوار والتعب الشديد، موضحا أنه فوجئ بسيدة تتصل عليه من خلال هاتف والدته، لتخبره بأن والدته حالتها الصحية غير مستقرة ولابد من وجود شخص معها ليفكر في استخدام موقع فيس بوك في توجيه استغاثة من أجل أن يساعدها أحد من الحجاج وكتب من خلال صفحته على موقع فيس بوك: "محتاج حد أعرفه في الحج، أمي مغمى عليها في عرفات وحد كلمنا من موبايلها ميعرفهاش وبيقول إنها معهاش أي حد ومرمية في الشارع".