نشرة الفن .. حقيقة تقديم تامر حسني جزء ثاني من فيلم تاج ومنى فاروق في أزمة جديدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة تقديم تامر حسني جزء ثاني من فيلم “تاج”، ورد فعل غريب من هنا الزاهد على خلافها مع زوجة كريم فهمي، ومنى فاروق تعاني بسبب صوتها.

تصدر فيلم تاج للفنان تامر حسني إيرادات شباك التذاكر بعد يوم من طرحه في دور العرض داخل وخارج مصر.

أبدت الفنانة هنا الزاهد رد فعل غريب على أنباء مشكلاتها مع دانيا البناوي زوجة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي.

استقبلت الموديل الشهيرة نعومي كامبل طفلها الثاني وهي في عمر 53 عامًا، بعد مسيرة ناجحة في عالم الموضة والأزياء والفن.

كشفت الفنانة الشابة منى فاروق عن تعرضها لموقف محرج بسبب صوتها، مع أحد المعجبين ووالدته، وتحدثت عن معاناتها المستمرة منذ سنوات.

علقت الفنانة هالة صدقي على أنباء زواجها من شخص مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها بنفسها على انستجرام.

تواجد المغني البلجيكي تامينو حفيد المطرب الراحل محرم فؤاد في أسبوع الموضة الرجالية بباريس يوم 24 يونيو الجاري، برفقة شقيقه رامي.