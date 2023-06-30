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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. حقيقة تقديم تامر حسني جزء ثاني من فيلم تاج ومنى فاروق في أزمة جديدة

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة تقديم تامر حسني جزء ثاني من فيلم “تاج”، ورد فعل غريب من هنا الزاهد على خلافها مع زوجة كريم فهمي، ومنى فاروق تعاني بسبب صوتها. 

 

بعد تفوقه في شباك التذاكر.. هل يقدم تامر حسني جزء ثاني من تاج؟

تصدر فيلم تاج للفنان تامر حسني إيرادات شباك التذاكر بعد يوم من طرحه في دور العرض داخل وخارج مصر. 

 

رد فعل مفاجيء من هنا الزاهد حول حقيقة خلافها مع زوجة كريم فهمي

أبدت الفنانة هنا الزاهد رد فعل غريب على أنباء مشكلاتها مع دانيا البناوي زوجة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي.

 

عمرها 53 عامًا.. نعومي كامبل تستقبل طفلها الثاني

استقبلت الموديل الشهيرة نعومي كامبل طفلها الثاني وهي في عمر 53 عامًا، بعد مسيرة ناجحة في عالم الموضة والأزياء والفن.

 

بيفتكروني ولد .. منى فاروق تكشف عن موقف محرج مع أحد المعجبين

كشفت الفنانة الشابة منى فاروق عن تعرضها لموقف محرج بسبب صوتها، مع أحد المعجبين ووالدته، وتحدثت عن معاناتها المستمرة منذ سنوات. 

 

يا فرحة قلبي .. الفنانة هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها

علقت الفنانة هالة صدقي على أنباء زواجها من شخص مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها بنفسها على انستجرام. 

 

بعد الحلق .. حفيد محرم فؤاد يرتدي جيبة في أسبوع الموضة بباريس | صور

تواجد المغني البلجيكي تامينو حفيد المطرب الراحل محرم فؤاد في أسبوع الموضة الرجالية بباريس يوم 24 يونيو الجاري، برفقة شقيقه رامي. 

تامر حسني مني فاروق هنا الزاهد فيلم تاج احمد فهمي

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