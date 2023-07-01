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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اخبار التوك شو| خالد محجوب: قضية بيع أراضي سيناء بدأت 2004 ضمن مخطط توطين أهالي غزة.. البدوي: لا يوجد منافس قوي أمام السيسي

صدى البلد

نشر قسم التوك شو بموقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي : 

 

خالد محجوب: قضية بيع أراضي سيناء بدأت 2004 ضمن مخطط توطين أهالي غزة

التوك شو

 

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تعرض لظلم كبير أثناء ولايته للقضاء، ولكن حينما يجلس على منصة القضاء كان يتجرد من أي أمر شخصي بداخله.

 

 

حلمي النمنم: الشعب انقسم لـ 3 فئات بعد 2011 لـ 'التسخيف".. وحكم الإخوان لمصر مثل غزو الهكسوس

 

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن سبب اهتمام جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها، بشبه جزيرة سيناء، وكان الإخوان الإرهابيون يسعون لتطبيق ما يملى عليهم من الغرب، بتفريغها وتسكين الفلسطينيين فيها، موضحا أن  المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء .

 

 

البدوي: لا يوجد منافس قوي أمام الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

 

علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، على رغبة عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الحالي، وفؤاد بدراوي، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الهيئة العليا بحزب الوفد صاحبة الحق في تحديد مرشح للحزب عن الوفد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما يحدث ليس انقسام داخل الحزب.

 

 

 

أبو العينين: تخارج الدولة من بعض الأنشطة يبشر بمرحلة جديدة للاستثمار

 

‏قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن المستثمر لا يقدر على منافسة الدولة، وتسبب ذلك في الإحجام عن الاستثمار، مؤكدا أن تدخل الرئيس السيسي ساهم في جذب القطاع الخاص، وأن القيمة المضافة للمشروعات مثل قناة السويس ارتفعت.

 

 

أبو العينين: «الإخوان كانوا يحاولون قتلي.. ونطقت الشهادتين يوميا»

 

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه دفع ثمن دفاعه عن الدولة المصرية في أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

 

 

أحمد موسى: الإخوان خططوا للبقاء في الحكم 500 سنة.. فيديو

 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب خرج في 30 يونيو 2013، للحفاظ على الدين الوسطي من جماعة الإخوان الذين شوهوا الدين، كما أن مصر كانت تحتاج لحاكم رشيد يراعي حقوق المصريين ويحفظ أمنهم وسلامتهم.

 

 

المفتي : الأزهر الشريف لفظ جماعة الإخوان الإرهابية منذ ظهورها

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية منذ ظهورها تحاول بإلحاح إيجاد شرعية بديلة للأزهر، لافتا أن الإخوان أرادوا أيضا مساندة الأزهر أفكارهم ومعتقداتهم.

 

 

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