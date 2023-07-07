بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

بات محترفي النادي الأهلي يشكلون صداعا فى رأس مجلس الإدارة فى ظل طلب الرحيل عن القلعة الحمراء والمطالبة بالحصول على كامل عقودهم بعد خروجهم من حسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفني.

بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو عن صفوف الأهلي بعد اتفاق ودي وعودته الي نادي بوليفار البوليفي مجددا طفت على السطح أزمة جديدة بطلها الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

الموزمبيقي لويس ميكيسوني خرج من حسابات كولر مدرب النادي الأهلي ويرغب في الحصول على بقية مستحقاته حال الرحيل عن القلعة الحمراء.

واشتعلت الأزمة عقب تهديد الموزمبيقي لويس ميكيسوني بالتصعيد الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حال عدم الحصول على مستحقاته من النادي الأهلي.

صدى البلد يستعرض أزمات رحيل محترفي النادي الأهلي عن صفوف المارد الأحمر.

أزمة جيرالدو والنادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي في عام 2021 فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال الأهلي إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف :"في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان الأهلي قد قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

وكشفت مصادر خاصة أن ما يتردد عن حصول اللاعب على مليون دولار كتعويض عن الفترة المتبقية في عقده غير صحيح.

وأضافت أن اللاعب طلب مبدئيًا الحصول علي باقي قيمة عقده والمقدر بموسمين ونصف.

وأوضحت المصادر ان الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وامير توفيق مدير التعاقدات قادا مفاوضات شاقة مع اللاعب انتهت لتوقيعه علي تسوية ودية ويرحل بالتراضي.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد في 16 ديسمبر من عام 2018 مع جيرالدو لمدة اربع مواسم ونصف.

ونجح صدي البلد في الحصول علي التفاصيل المالية لعقد جيرالدو مع الأهلي بالكامل والذي تم فسخه اليوم وديًا حيث سيحصل في الستة شهور الأول حتي يونيو 2019 علي 210 ألف دولار وفي موسم 2019-2020 علي 420 ألف دولار وموسم 2020-2021 علي 425 ألف دولار وموسم 2021-2022 علي 430 الف دولار وفي موسم 2022-2023 علي 440 ألف دولار بحيث ينتهي تعاقده في يونيو 2023 .

وقالت مصادر أن الأهلي نجح في الخروج من صفقة جيرالدو بأقل الخسائر الممكنه بحيث سيحصل اللاعب علي 380 ألف دولار نظير فسخ تعاقده وديًا والرحيل عن شكوي القلعة الحمراء بعد رفع اسمه من القائمة وقيد والتر بواليا.

وأضافت أن اللاعب حصل علي 40% من مستحقاته عن الموسم الحالي مثله مثل أي لاعب بالفريق وتم الإتفاق علي منحه 380 ألف دولار أخري علي اقساط تمتد لـ 22 شهرا.

سافيو يفرض شروطه على الأهلي

‏شهدت الساعات الأخيرة، تجدد أزمة البرازيلي برونو سافيو، المحترف في صفوف النادي الأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء، بعد رفضه الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة.

النادي الأهلي سبق وأن قرر تجميد البرازيلي برونو سافيو، ولم يشارك في مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة، إضافة إلى الدوري الممتاز، وكأس مصر، بقرار من الجهاز الفني.

البرازيلي برونو سافيو يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، عبر الخروج الآمن، والحصول على كامل المستحقات في عقده.

النادي الأهلي يسعى إلى فك الارتباط مع البرازيلي برونو سافيو، عبر التفاوض على بقية مستحقاته، على غرار ما حدث مع “جيرالدو”، اللاعب السابق بصفوف المارد الأحمر.

البرازيلي برونو سافيو، طرح حلا لفسخ عقده مع النادي الأهلي، يتضمن الحصول على 800 ألف دولار، قيمة عقد الموسم المقبل، والتنازل عن قيمة عقد الموسم بعد المقبل.

النادي الأهلي من جانبه، رفض مقترح برونو سافيو، وطرح حلا، يحصل اللاعب البرازيلي بمقتضاه، على 400 ألف دولار فقط؛ من أجل رحيله، دون إثارة أي أزمات.

ويبحث النادي الأهلي، عن حلول وسط؛ من أجل غلق ملف رحيل البرازيلى برونو سافيو، دون تكبد خزينة النادي الأحمر أعباء مالية باهظة.

الأهلي يرضخ لمطالب سافيو

توصل النادي الأهلي‬⁩ إلى اتفاق، يرحل بموجبه برونو ⁧‫سافيو‬⁩ إلى نادي بوليفار البوليفي، على أن يدفع الأخير، نظير عودة اللاعب، وهي 300 ألف دولار.

ورضخ النادي الأهلي لمطالب برونو سافيو في الحصول على 800 ألف دولار، قيمة مستحقاته عن الموسم القادم من أجل الرحيل بشكل ودي.

وسبق أن تعاقد النادي الأهلي مع نادي بوليفار البوليفي، لضم برونو سافيو، بـ 1.5 مليون دولار، سدد المارد الأحمر من قيمة الصفقة، 800 ألف دولار، وتبقى منها 700 ألف دولار.

خزينة النادي الأهلي تكبدت مليون و300 ألف دولار في صفقة ضم ورحيل برونو سافيو عن صفوفه، بعدما اشترط اللاعب الحصول على 800 ألف دولار نظير الرحيل بشكل ودي .

أزمة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مع الأهلي

رفض الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي الرحيل وفسخ عقده بالتراضي مع القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب ميكيسوني الحصول على قيمة عقده المتبقي مع الأهلي كاملا حيث أن القلعة الخراء تعاقدت مع اللاعب لمدة 4 مواسم .

وطلب ميكيسوني الحصول على قيمة عقده لمدة موسمين مقبلين مع الأهلي كاملًا للموافقة على الرحيل.

المهاجم الموزمبيقي متواجد حاليا في مصر وهدد بالتصعيد وتقديم شكوى اللي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حال عدم الحصول على مستحقاته المتبقية في ظل رغبة الأهلي في فسخ عقد اللاعب أو بيعه لأي فريق اخر.