أخبار الفن.. أول تحرك من مصطفى كامل لإنقاذ إيمان البحر درويش.. عبير الشرقاوي تهاجم علي الحجار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كشف الناقد الفني اندرو محسن عن رائيه في الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ، والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ، ويتم عرضه خلال الفترة الراهنة .

وقال أندرو محسن : شفت أول 5 حلقات من ليه لأ؟ الجزء الثالث المسلسل بعيد جدًا عن المستوى الجيد جدًا اللي كان في الموسم التاني. فيه شيء ما غايب مش قادر أحدده بس بشكل عام المسلسل بيفتقد لحاجات كتير. قضية الموسم الثالث، هي ازاي إن واحدة عندها أبناء كبار تقدر ترتبط تاني، زائد مدى تدخل الأبناء في حياة ورغبات أمهم.

هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى الفنان علي الحجار بعد تصريحاته النارية ضد مدحت صالح بسبب مشروع الأساتذة واتهمه بسرقة فكرته التى يرغب فى تقديمها بمشروع 100 سنة غنا.

وقالت عبير الشرقاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: أعوذ بالله من الكبر ومن الغرور، مدحت صالح بلبل مغرد أما إنت فصوتك أشبه بالحجر بلا مشاعر ولا طرب.

أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيانا لكشف تحرك النقابة بشأن حالة الفنان إيمان البحر درويش، بعد تدهور حالة الأخير الصحية.

وقال مصطفى كامل في بيانه الصحفي: «بشأن الصورة المتداولة للفنان إيمان البحر درويش .. أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش .. وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض الزملاء الصحفيين تتضمن صوره للفنان علي فراش المرض».

حرص د. جمال شعبان طبيب القلب الشهير علي مناشدة نقابة المهن الموسيقية بسبب حالة الفنان إيمان البحر درويش، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وقال د. جمال شعبان: علي نقابة الموسيقيين إصدار بيان يحترم عقول الجماهير يكشف الحالة الصحية للفنان إيمان البحر والخطوات العملية التي قامت بها النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية لواحد من نقبائها السابقين اللامعين.

حددت الشركة المنتجة لفيلم أولاد حريم كريم موعد طرحه في دور العرض المصرية والعربية ، حيث من المقرر أن ينافس في الموسم الصيفي الحالي .

العمل من المقرر أن يتم طرحه يوم 23 أغسطس القادم في السينمات المصرية ، وهو الموعد الذي انفرد بنشره موقع صدي البلد منذ ما يقرب من شهر.

تصدر اسم الفنان إيمان البحر درويشخلال الساعات الماضية مؤشرات البحث بعدما نشرت ابنته صورة له وهو في حالة صحية متدهورة.

وتردد أن الفنان إيمان البحر درويش دخل في غيبوبة منذ عام بعد أن أجرى عملية جراحية في المخ، إلا الفنان إيمان البحر درويش نشر عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي صورة فيديو له قبل أقل من عام وهو يغني برفقة طبيب العلاج الطبيعي الخاص به.

كشفت الشركة المنتجة لفيلم باربي عن موعد عرضه في السينمات المصرية ، حيث من المقرر ان يطرح قبل موعد عرضه في السينمات الأمريكية بيومين .

ومن المقرر ان يعرض الفيلم في دور العرض المصرية يوم 19 من الشهر الجاري علي ان يتم عرضه يوم 22 في السينمات الأمريكية .