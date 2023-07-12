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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

حسن شاكوش وريم طارق
حسن شاكوش وريم طارق

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي

حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفا على برنامج “نيران صديقة” المذاع على قناة عمان الفضائية، حيث كشف عن العديد من التفاصيل حول حياته المهنية والإنسانية، ومنها علاقته بزملائه المسلمين التي كونت له فكرة عن الإسلام.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

تشهد دور العرض السينمائي في مصر عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم عيد الأضحى، والتى يستمر عرضها حتى الآن فى شباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات.

حسام حسني يفجر مفاجأة عن الراحل علاء عبد الخالق

كشف الفنان حسام حسني، سرا، عن الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قبل ارتقائه، مؤكدا أنه لم يفقد بصره.

وقال حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون إي": "علاء عبد الخالق قبل وفاته بفترة طويلة، أصيب بجلطة، وتعافى منها، لكنها تركت أثرًا بسيطًا على حركة يده، ويوم وفاته، كان يجلس بصحبة ابنه (حكم)، وكان يوصيه ببعض الأعمال التي كان سيقوم بها في اليوم التالي، ودخل إلى غرفته للنوم، وبعدها بساعة تم اكتشاف وفاته".

قبل حضوره للقاهرة.. شاب مصري يقتحم حفل ترافيس سكوت في ألمانيا| تفاصيل

اقتحم شاب مصرى حفل النجم العالمى الشهير ترافيس سكوت أثناء إحياء حفلا له فى ألمانيا. 

ويأتى ذلك قبل أيام من إقامة حفل النجم العالمى فى مصر أمام الأهرامات فى 28 يوليو الحالى.

قبل حفله فى مصر.. من هو ترافيس سكوت

منذ إعلان النجم العالمى ترافيس سكوت عن حفله الجديد الذى من المقرر أن يقام فى مصر يوم 28 يوليو، وتحددت أسعار تذاكر الحفل التى تصل إلى 6500 جنيه.

ونرصد فى التقرير التالى بعض المعلومات عن النجم العالمى ترافيس سكوت.

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

ما زالت أصداء أزمة حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق مستمرة حتى الآن، خاصة بعد أن اشتعلت مرة أخرى بسبب قضية التمكين، حيث خرجت عديد من الأقاويل، وهو ما نرصده فى التقرير التالى والقصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق.

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