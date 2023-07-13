احمى نفسك من أمراض القلب بهذا النظام الغذائي

يوجد استعداد لدى بعض الأشخاص للإصابة بأمراض القلب أكثر من غيرهم من الأشخاص سواء بسبب العوامل الوراثية أو طبيعة العمل أو التعرض لضغوط نفسية كثيرة أو السمنة.

وهؤلاء الأشخاص عليهم الاهتمام بصحة القلب للتمكن من الوقاية من الإصابة بأى مشكلة فيه أو السكتة القلبية ومن ين أهم الأشياء التى تساعد فى تجنب هذه المشاكل هى اتباع نظام غذائي يقوي عضلة القلب ويحافظ عليها.

ووفقا لموقع “belmarrahealth” فهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تقوية عضلة القلب ويجب ادخالها فى النظام الغذائي اليومي



بشكل عام ، يمكن أن يساعد الالتزام بنظام غذائي صحي على تقوية عضلة القلب ، ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ حسنًا ، بالنسبة للمبتدئين ، يتجنب النظام الغذائي الصحي الدهون المشبعة والمتحولة ، ويقضي على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة ، كما أنه منخفض الصوديوم والسكريات الصناعية أو المضافة. يتم تناول الكحول باعتدال أو تجنبه.

يشمل النظام الغذائي الصحي للقلب الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والدهون الأحادية غير المشبعة (زيت الزيتون) والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة.

الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الصحي للقلب هي التوت والشوفان واللوز والزبادي والماء والجريب فروت والبيض والأناناس والكرز وبذور اليقطين ، على سبيل المثال لا الحصر.

تساعد هذه الأطعمة في تزويد الجسم بالتغذية السليمة مع المساعدة في تقليل عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. يتضمن هذا التحكم بشكل أفضل في ضغط الدم والكوليسترول ، والوقاية من مرض السكري لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في القلب.