عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمى نفسك من أمراض القلب بهذا النظام الغذائي

احمى نفسك من أمراض
احمى نفسك من أمراض القلب بهذا النظام الغذائي

يوجد استعداد لدى بعض الأشخاص للإصابة بأمراض القلب أكثر من غيرهم من الأشخاص سواء بسبب العوامل الوراثية أو طبيعة العمل أو التعرض لضغوط نفسية كثيرة أو السمنة.

وهؤلاء الأشخاص عليهم الاهتمام بصحة القلب للتمكن من الوقاية من الإصابة بأى مشكلة فيه أو السكتة القلبية ومن ين أهم الأشياء التى تساعد فى تجنب هذه المشاكل هى اتباع نظام غذائي يقوي عضلة القلب ويحافظ عليها.

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

ووفقا لموقع “belmarrahealth” فهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تقوية عضلة القلب ويجب ادخالها فى النظام الغذائي اليومي 


بشكل عام ، يمكن أن يساعد الالتزام بنظام غذائي صحي على تقوية عضلة القلب ، ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ حسنًا ، بالنسبة للمبتدئين ، يتجنب النظام الغذائي الصحي الدهون المشبعة والمتحولة ، ويقضي على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة ، كما أنه منخفض الصوديوم والسكريات الصناعية أو المضافة. يتم تناول الكحول باعتدال أو تجنبه.

يشمل النظام الغذائي الصحي للقلب الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والدهون الأحادية غير المشبعة (زيت الزيتون) والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة.

الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الصحي للقلب هي التوت والشوفان واللوز والزبادي والماء والجريب فروت والبيض والأناناس والكرز وبذور اليقطين ، على سبيل المثال لا الحصر.

تساعد هذه الأطعمة في تزويد الجسم بالتغذية السليمة مع المساعدة في تقليل عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. يتضمن هذا التحكم بشكل أفضل في ضغط الدم والكوليسترول ، والوقاية من مرض السكري لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في القلب.

القلب امراض القلب إصابة بأمراض القلب الحبوب الكاملة الجريب فروت النظام الغذائي اليومي الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

موضوعات متعلقة

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

طريقة عمل مهلبية بذور الشيا بشكل جذاب

انتبه.. معظم مشاكل كبار السن ناتجة عن نقص هذا الفيتامين

فوائد غير متوقعة لتناول المانجو بهذه الطريقة

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

طريقة عمل الجيلي مع الكب كيك

غير الزعل.. أسباب غير متوقعة لـ جلطة المخ

" العشق .. العشق"| جمال شعبان يتغزل في فوائد التين الشوكي

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

بوتين: انضمام أوكرانيا للناتو يهدد روسيا.. وإمدادات الأسلحة لن تغير شيئا بالمعركة

قرعة تصفيات كأس العالم 2026 .. مصر مع بوركينا | ومجموعات سهلة للعرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ