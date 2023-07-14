أخبار التوك شو.. سد النهضة.. الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان.. كلمة النائب محمد أبو العينين في ختام دور الانعقاد الثالث

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بكري يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في ختام دور الانعقاد الثالث

عرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في ختام دور الانعقاد الثالث.

ووجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التهنئة للنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث، قائلا: "أهنئ النواب بدورة برلمانية شهد لها العالم وقد أطلعت على رأي النواب في البرلمان الأوروبي والدولي وأعلم صدى إنجازاتكم التى قدمها المجلس وأحييكم على هذه الإنجازات.

سد النهضة.. الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تأكيدات متبادلة من رئيس وزراء إثيوبيا على صدق نوايا إثيوبيا واستعدادها للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية بقناة تن ،: "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما.

عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد، قائلا "أن الرئيس السيسي لم يتراجع عن موقفه أويستسلم في قضية سد النهضة، ومصر تخطط للأمام ولديها رؤية استراتيجية ولن تتناوزل عن حقوها وتستطيع استخدام اساليب تكتيكية لخدمة أهدافها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه كان هناك حديث هام بين الرئيس السيسي وأبي أحمد، وتم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية بما يتوافق مع تحقيق المصالح المشتركة بما يسهم بشكل فعال لتحقيق الإستقرار والسلام.

بعد خيانتها| رد صادم لـ علا رامي بشأن زواجها من جديد

أكدت الفنانة علا رامي، أنها حاليا لا تفكر في الزواج مرة أخرى.

وقالت "أنا اعتدت على وحدتي ومش عايزة أكون مسئولة لأن الزواج مسئولية كبيرة”.

وقالت علا رامي، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن “ اختيار شريك الحياة الذي يتحمل المسئولية يساهم في نجاح الزواج”.

خالد صديق: الرئيس السيسي دعم مشروع تطوير العشوائيات بكل الإمكانيات المتاحة

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن تطوير العشوائيات رسم البسمة على وجوه الأطفال، مشيرا إلى أن هناك 357 منطقة عشوائية شملها التطوير منذ عام 2014.

وقال خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس السيسي دعم مشروع تطوير العشوائيات بكل الإمكانيات المتاحة، وأعطى توجيهاته بسرعة الإنتهاء من التطوير.



المهرجان مشرف لمصر.. جمال حمزة: الجو في العلمين الجديدة مختلف.. فيديو

قدم الإعلامي محمد شردي، حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

ووجه جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة.

العلمين الجديدة تبهر العالم.. طفرة تنموية حديث الجميع.. فيديو

قالت الإعلامية ندى رضا موفدة قناة " إكسترا نيوزز، إن كورنيش العلمين ممتد لـ14 كم، وهو بحر مفتوح للجميع، موضحةً: «العلمين اسم كبير، وفي عام 2016، قررت الدولة المصرية تدشين العلمين الجديدة وإحداث الطفرة التنموية العمرانية التي يتحدث العالم كله عنها، وفي عام 2018 تم افتتاحها، وأصبح الضوء مسلطا عليها من كل دول العالم عبر مهرجان العلمين".

وأضافت "رضا"، خلال تصريحات عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الممشى به كافيهات ومطاعم، وكل شيء موجود ويمكن رؤيته بشكل واضح، ومع انكسار الشمس زاد الإقبال على ممشى العلمين، لافتةً إلى أن العلمين الجديدة تستوعب عددا كبيرا من السياح والزائرين، حيث فكرت الدولة المصرية في اللوجستيات والطرق المؤدية إلى مدينة العلمين.

عبدالستار صبري: نجوم الكرة المصرية يشاركون في مهرجان العلمين الجديدة

قدم الإعلامي محمد شردي، حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

وقال عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق،: "مصر جميلة جدا، وفيها أشياء جميلة جدا"، ومدينة العلمين الجديدة من التحف المميزة جدا، وأفضل من مدن أوروبية كثيرة".

هيكلان عظميان لديناصورين يطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك.



وأشارت إلى أنه يُطرح في مزاد بمدينة نيويورك هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور، والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار "سوذبيز".

التضامن: نهدف لتصحيح الأفكار الخاطئة في المجتمع عن أبناء دور الرعاية ..فيديو

قالت الدكتور هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الإجتماعي للرقابة و التفتيش، إن مبادرة التواصل والدمج المجتمعي أخرجت أكثر من مبادرة، منها “تثقيفية، وتعليمية، ورياضية”، مؤكدة أنه يتم زيارة أبناء دور الرعاية بشكل دوري لتحقيق العدالة بينهم لكفافة الاماكن السيادية.