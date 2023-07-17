القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما تشهده البلاد من موجة شديدة الحرارة الأيام الحالية .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن ظاهرة القبة الحرارية التي تضرب البلاد، هي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات اللجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح ، وتحتجز القبة الحرارية لهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه “الصوبة الزجاجية”.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 38 درجة على القاهرة وتصل المحسوسة إلى 40 درجة، فيما تسجل على جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة لأول مرة في هذا الصيف..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو