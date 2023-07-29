رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان يكشف لطلاب الثانوية عن مجالات سوق العمل المطلوبة

قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنه مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فإننا أصبحنا فى حاجة إلى تخصصات مطلوبة لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة حيث أصبح توجها عالميا فى إطار سياسة الدولة.

وأشار مرعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك فى مجال التعليم تخصصات مطلوبة لسوق العمل فى مراكز التكنولوجيا بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إنه حينما يكون لدينا شباب مؤهل فنيا ولديه مهارات سيكون لدينا منتج جيد مما سيساهم فى تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب.

ويتساءل جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حاليا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، عن موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سيعقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 للرأي العام .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصدار بيان رسمي لإعلان موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023.

وبعد إعلان موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 في بيان رسمي ، ستؤكد وزارة التربية والتعليم على عقد هذا المؤتمر في مقر وزارة التربية والتعليم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة ، بعد الانتهاء من عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء .

وقبل موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، سيكون الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أجرى اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالنجاح ، ودعوتهم لحضور مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

تفاصيل مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 التفاصيل الآتية :

خطوات وإجراءات منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة 2023 وعدد الناجحين منهم

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

مقارنة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بالعام الماضي

إعلان أعداد الطلاب المستفيدين بـ درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

إعلان أعداد الطلاب الغشاشين الذين تم ضبطهم اثناء تصوير امتحانات الثانوية العامة 2023 او الغش الالكتروني و إعلان الإجراءات التي اتخذت ضدهم

إعلان أسماء ومجاميع ومحافظات أوائل الثانوية العامة 2023

إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني لمن رسبوا في مادة او مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد

أعلن موقع صدى البلد عن اتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد الآن https://natega.elbalad.news/ ، داعيا طلاب الثانوية العامة 2023 إلى الاسراع بالدخول عليه وتسجيل البيانات فورا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد “قبل أي حد”

وتتمثل البيانات المطلوبة من الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ ، في : الاسم - رقم الجلوس - البريد الالكتروني - رقم التليفون ، ثم الضغط على سجل الآن .

وبعد تسجيل البيانات ، سيتولى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 لكل طالب من المسجلين عليه فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 “قبل أي حد” بشكل سهل وسريع.

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