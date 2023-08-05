أخبار التوك شو.. الأرصاد: موجة حر عنيفة تضرب البلاد.. إنشاء أول متحف حربي في قاع البحر الأحمر بالغردقة

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت عدد من الموضوعات والقضايا الهامة من بينها :

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا ستشهد البلاد ارتفاعا شديدا ومؤقتا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية حتي محافظات شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبري، وتسبب في ذلك امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي.

قدم برنامج “صباح البلد” تقريرا عن أسعار الذهب المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم السبت 5-8-2023.

أفادت قناة " أكسترا نيوز" بأن رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال إن الممر الملاحي لقناة السويس شهد مرور سفن تبلغ إجمالي حمولتها أكثر من ٣١ مليار طن من البضائع، محققة دخل تجاوز ال ١٤٣ مليار دولار.

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، أخر الأخبار والتفاصيل حول فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى ان هناك تجهيزات واستعدادات ضخمة لإقامة المسرح الخاص بعرض الأزياء الذي يأتي ضمن فعاليات المهرجان.

قال الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، إن فكرة إنشاء أول متحف حربي في قاع البحر الأحمر جاءت من أن البحر الأحمر يضم أهم مواقع الشعاب المرجانية في العالم، والأهمية العالمية للبحر الأحمر جاءت من وجود الشعاب المرجانية التي طبقا للأبحاث صنفت بأكثر الشعاب المرجانية بقاءا ومقاومة للتغيرات المناخية.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس على مدار الـ 5 الأيام المقبلة.

أكّد الكاتب محمد حمادة، أهمية إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل، لسكان المناطق غير الآمنة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة.

كشف الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن تجهيزات واستعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة وذويهم، حيث تضم معامل وأماكن استقبال مجهزة على أعلى مستوى، ويبدأ التقدم لتسجيل الرغبات بالجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتم البدء بالمرحلة الأولى ثم المراحل الأخرى.

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في اهتمام المجتمع المدني بالمجال الصحي ، موضحا أن ذلك سيساهم في رفع المعاناة عن المواطن.

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، فيديو عن أسعار العملات العالمية اليوم، السبت 5 اغسطس 2023.

كشفت النيابة العامة اعترافات مروعة لقتلة طبيب الساحل، والتي أحالت القتلة الثلاثة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامهم بقتل طبيب الساحل عمدًا مع سبق الإصرار، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.

أكد وزير الدفاع الروسي ضرورة توجيه ضربات استباقية لقوات كييف للحفاظ على حياة وسلامة العسكريين الروس.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، تفاصيل تقديم خدمة مجانية لـ 15.5 مليون في 40 يوما ضمن مبادرة 100 يوم صحة.