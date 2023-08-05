أخبار التوك شو.. الأرصاد: موجة حر عنيفة تضرب البلاد.. إنشاء أول متحف حربي في قاع البحر الأحمر بالغردقة

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت عدد من الموضوعات والقضايا الهامة من بينها :
الأرصاد: موجة حر عنيفة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا ستشهد البلاد ارتفاعا شديدا ومؤقتا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية حتي محافظات شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبري، وتسبب في ذلك امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي.
أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023.. فيديو
قدم برنامج “صباح البلد” تقريرا عن أسعار الذهب المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم السبت 5-8-2023.
9 مليارات دولار.. أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها
أفادت قناة " أكسترا نيوز" بأن رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال إن الممر الملاحي لقناة السويس شهد مرور سفن تبلغ إجمالي حمولتها أكثر من ٣١ مليار طن من البضائع، محققة دخل تجاوز ال ١٤٣ مليار دولار.
تجهيزات ضخمة لحفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين اليوم.. تفاصيل
رصدت قناة القاهرة الإخبارية، أخر الأخبار والتفاصيل حول فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى ان هناك تجهيزات واستعدادات ضخمة لإقامة المسرح الخاص بعرض الأزياء الذي يأتي ضمن فعاليات المهرجان.
شاهد.. إنشاء أول متحف حربي في قاع البحر الأحمر بالغردقة
قال الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، إن فكرة إنشاء أول متحف حربي في قاع البحر الأحمر جاءت من أن البحر الأحمر يضم أهم مواقع الشعاب المرجانية في العالم، والأهمية العالمية للبحر الأحمر جاءت من وجود الشعاب المرجانية التي طبقا للأبحاث صنفت بأكثر الشعاب المرجانية بقاءا ومقاومة للتغيرات المناخية.
أسخن 48 ساعة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الـ 5 أيام القادمة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس على مدار الـ 5 الأيام المقبلة.
لسكان المناطق غير الآمنة.. إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل| تفاصيل
أكّد الكاتب محمد حمادة، أهمية إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل، لسكان المناطق غير الآمنة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة.
استعدادات جامعة كفر الشيخ لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى
كشف الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن تجهيزات واستعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة وذويهم، حيث تضم معامل وأماكن استقبال مجهزة على أعلى مستوى، ويبدأ التقدم لتسجيل الرغبات بالجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتم البدء بالمرحلة الأولى ثم المراحل الأخرى.
محمد حمادة: الاهتمام بصحة المواطن على رأس أولويات الدولة.. فيديو
قال الكاتب الصحفي محمد حمادة ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في اهتمام المجتمع المدني بالمجال الصحي ، موضحا أن ذلك سيساهم في رفع المعاناة عن المواطن.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت| فيديو
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، فيديو عن أسعار العملات العالمية اليوم، السبت 5 اغسطس 2023.
زواج عرفي وتعذيب بالكهرباء.. اعترافات مروعة لقتلة طبيب الساحل|تفاصيل
كشفت النيابة العامة اعترافات مروعة لقتلة طبيب الساحل، والتي أحالت القتلة الثلاثة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامهم بقتل طبيب الساحل عمدًا مع سبق الإصرار، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.
وزير الدفاع الروسي يؤكد ضرورة توجيه ضربات استباقية لقوات أوكرانيا
أكد وزير الدفاع الروسيضرورة توجيه ضربات استباقية لقوات كييف للحفاظ على حياة وسلامة العسكريين الروس.
حسام عبد الغفار: «100 يوم صحة» قدمت خدمة مجانية لـ15.5 مليون مواطن|تفاصيل
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، تفاصيل تقديم خدمة مجانية لـ 15.5 مليون في 40 يوما ضمن مبادرة 100 يوم صحة.