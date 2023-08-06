أشرف عبد الباقي: معظم الترندات تستغل السيدات.. وهدفي الأساسي إضحاك الناس

حل الفنان أشرف عبدالباقي ضيفا على برنامج " سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدي البلد" تقديم الإعلامية شيرين سليمان وفي التقرير التالي نرصد ابرز التصريحات.

أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل مسلسل جولة أخيرة مع أحمد السقا

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد “جولة أخيرة” مع الفنان أحمد السقا.



أشرف عبدالباقي يروي تفاصيل يومه بالساحل الشمالي.. فيديو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن كيفية قضاء يومه بالساحل الشمالي،حيث يبدأ يومه بتناول وتحضير وجبة الإفطار ثم قراءة بعض الأعمال الفنية المعروضة عليه.



أشرف عبدالباقي : هذا وجه الاختلاف بين كريم محمود عبدالعزيز ووالده

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، حقيقة وجود تشابه بين الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز ووالده الراحل، نظرا لمدى قربه منهما.



مثلث برهومة أحدث أعمال أشرف عبد الباقي المسرحية .. فيديو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل أعماله المسرحية المقبلة، قائلا: مسرحية «صباحية مباركة» من إنتاجه وإخراجه ومشاركة أوس أوس وعلي ربيع سيتم عرضها قريبا.



أشرف عبد الباقي: كنت بفطر على عربية فول أمام المدرسة في الثانوية

كشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل ذكرياته في أيام الدراسة، قائلا: «كنت باخد سندوتشات جبنة وخيار وطماطم في الابتدائي».



أشرف عبدالباقي: عمرو دياب إنسان جميل وناجح.. فيديو

أكد الفنان أشرف عبدالباقي، أن علاقته بالهضبة عمرو دياب قوية، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة عندما يراه ناجحا لكونه أحد أبناء جيله.



أشرف عبد الباقي: هدفي الأساسي إضحاك الناس.. فيديو

أكد الفنان أشرف عبدالباقي، أن هدفه الرئيسي من الأعمال الفنية «دراما، سينما، مسرح»، هي تقديم محتوى كوميدي للجمهور، معقبا: «هدفي الأساسي إضحاك الناس».



أشرف عبد الباقى يفسر تصريحه "بقدم ضحك نضيف"

فسر الفنان أشرف عبد الباقي، تصريحه بأنه يقدم “الضحك النظيف”.



أشرف عبد الباقى: أحترم انتقاد مسرح مصر "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"

تحدث الفنان أشرف عبد الباقى عن تجاربه المسرحية، قائلا: "سعيد بتجربة مسرح مصر غير المتوقعة، لأنها بدأت بفكرة".



أشرف عبد الباقى: الفترة الأخيرة شهدت ظهور تريندات تستغل السيدات

قال الفنان أشرف عبد الباقي إنه يقدر المجهود الذي تقوم به السيدات خاصة المرأة التي تعمل.

