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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|3 هواتف من شاومي تحصل على أندرويد 14.. سناب شات تتيح الوضع الداكن لـ أندرويد مجانا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

موبايل الغلابة.. أرخص هاتف سامسونج تشتريه من مصر

كشفت شركة سامسونج عن واحد من أرخص الهواتف الذكية لها في مصر، وهو هاتف Samsung Galaxy A03s، الذي يتميز بسعره المنخفض ومواصفاته الجيدة.

 

ستقضي على جميع الهواتف.. أحدث سلسلة هواتف من Realme بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر زهيد

أعلنت شركة ريلمي Realme مؤخرًا، عن خطط لإطلاق هاتف ذكي جديد في الهند هذا الشهر. وقبل الكشف عنه، أصدرت العلامة التجارية إعلانا تشويقيا أوليًا يعرض تصميم الهاتف. تشير الدلائل إلى أن الإصدار القادم سيكون سلسلة Realme 11 .

 

موبايل أندرويد جديد بأرخص سعر ومواصفات رائعة

تم الكشف عن هاتف جديد من ZTE ، يتميز هاتف Blade A73 5G بشاشة IPS LCD  بقياس 6.52 بوصة مع فتحة على شكل نوتش، ويوفر دقة HD +  بدقة 720 × 1600 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9، ومعدل تحديث 90 هرتز. 

 

كيف تشتري لاب توب رخيص في 2023 رغم ارتفاع الأسعار؟

في ظل ارتفاع أسعار الإلكترونيات، قد يكون من الصعب العثور على لاب توب رخيص يلبي احتياجاتك. ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في العثور على لاب توب رخيص دون التضحية بالجودة.

 

إزاي تعمل بريزينتيشن الشغل والكلية على PowerPoint بأسهل طريقة

يعد PowerPoint هو أحد البرامج الأكثر استخدامًا في العالم لإنشاء العروض التقديمية. يمكن استخدامه لإنشاء عروض تقديمية للأعمال، أو العروض التقديمية التعليمية، أو العروض التقديمية الشخصية.

 

أهم الحاجات اللي المفروض تبصلها لما تشتري موبايل جديد

مع وجود العديد من الهواتف الذكية المختلفة المتاحة في السوق، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ عند شراء هاتف جديد. هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار الشراء، بما في ذلك الميزانية والميزات والعلامة التجارية.

 

ثريدز يحاول بقوة جذب المستخدمين،،بعد أن فقد نصفهم

أعلن  مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، أن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستجرام، وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

 

تحذير هام..كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للكهرباء

انقطاع الكهرباء من الأمور المزعجة التي قد تحدث في أي وقت، وقد يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

 

3 هواتف من شاومي تحصل على أندرويد 14.. إليك القائمة الكاملة

من المتوقع أن تصدر شركة جوجل Google، الإصدار المستقر من نظام التشغيل أندرويد 14 هذا الشهر، وبعدها، سيقوم شركاء الشركة الأصليون والمصنّعون للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، بطرح الإصدار الجديد من برامجهم المستندة إلى أحدث إصدار من Android.

 

أخيرا.. سناب شات تتيح الوضع الداكن لـ أندرويد مجانا

قامت منصة سناب شات Snapchat، بإجراء تغييرا هاما على تطبيقها الخاص بهواتف أندرويد، وإتاحة الوضع المظلم Dark Mode لجميع المستخدمين مجانا.

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