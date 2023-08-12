أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يعلن تفاصيل المعركة الملحمية مع زوكربيرج.. نظام شاومي يصنف تيليجرام بأنه خطير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ستقام خارج أمريكا.. إيلون ماسك يعلن تفاصيل المواجهة الملحمية مع زوكربيرج

في تحول مفاجئ للأحداث، من المقرر أن تقام معركة القفص التي طال انتظارها بين قطبي التكنولوجيا إيلون ماسك Elon Musk ومارك زوكربيرج Mark Zuckerberg في أرض إيطاليا التاريخية، إذ ارتقى قطبا التكنولوجيا بنزاعهما إلى آفاق جديدة، مع تطور قديم يكرّم مجد ماضي روما.

هتغنيك عن واتساب بلس وجولد.. WhatsApp يضيف ميزة الحسابات المتعددة

يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة من شأنها إضافة دعما لـ تشغيل عدة حسابات في جهاز واحد.

منع شركة شاومي Xiaomi العملاقة للهواتف الذكية الصينية، مستخدميها من تثبيت تطبيق المراسلة الروسي تيليجرام Telegram، على الأجهزة التي تستخدم نظام MIUI وواجهة البرامج الثابتة التابعة لها.

قام الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا و X، بتحدي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" Meta، في معركة قفص على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي انطلقت فكرتها في سلسلة من الرسائل الفيروسية التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

بكاميرا 50 ميجابكسل.. تكنو تطلق أحدث هواتف جيمنج في العالم

كشفت العلامة التجارية الصينية تكنو Tecno، عن هاتفين ذكيين ضمن سلسلة الفئة المتوسطة "Pova"، وهما Tecno Pova 5 و Pova 5 Pro.

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

تتقدم شركة جوجل Google، في خطتها لحذف الحسابات التي كانت غير نشطة لمدة عامين على الأقل.

ذاكرة 1 تيرابايت و24 جيجابايت رام.. شاومي تطلق موبايل خارق للألعاب

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لعقد حدث كبير في 14 أغسطس في الصين، من خلاله تخطط العلامة التجارية رفع الستار عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي Mix Fold 3 والذي يتميز بتصميم نحيف للغاية، إلى جانب تابلت Pad 6 Max المليء بالميزات، وسماعة Band 8 Pro، ولكن هذه ليست الأجهزة الوحيدة التي تعتزم عملاقة التقنية الصينية للكشف عنها في هذا الحدث.