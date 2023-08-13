عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة وهمية وموعد العرض الخاص لفيلم العميل صفر

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، على مدار الساعة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تخطف أنظار جمهورها من الساحل الشمالي

شاركت الفنانة  إلهام شاهين جمهورها  عدة صور  من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي عبر حسابها بموقع إنستجرام.

 

تفاصيل العرض الخاص لفيلم العميل صفر

تنظم الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني عرضا خاص للفيلم بحضور أبطاله بعد غد الثلاثاء بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

 

نادين نجيم تكشف حقيقة اتهام زوجها لها بالتشهير

ردت النجمة نادين نسيب نجيم على الشائعات التي نشرتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام طليقها هادي الأسمر لها بالتشهير.

 

بيلمّوا تبرّعات باسمي .. رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة وهمية

حذرت الفنانة رنا رئيس متابعيها من صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد علمها بجمع هذه الصفحة لتبرعات مادية وعينية.

 

أيمن الأعتر يكشف عن ردود فعل الجمهور على اغنيته مع صابر الرباعي

طرح مؤخرا الفنان صابر الرباعي أغنية مع الفنان الليبي أيمن الأعتر تحمل أسم جو عينيك، وتخطت مشاهدتها المليون بعد أسبوعين من طرحها.

اكرم حسني الاجتماعى فيسبوك الساحل الشمالي الفنان اكرم حسني الفنانة إلهام شاهين الفنانة رنا رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات ..فيديو

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين والمصطافين من أمواج البحر|تفاصيل

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

واقعة مؤسفة جديدة.. حرق نسخة من القرآن أمام سفارتي تركيا والعراق بالدنمارك

روسيا تجلي آلاف السكان بسبب الفيضانات العارمة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ