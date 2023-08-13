أخبار الفن.. رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة وهمية وموعد العرض الخاص لفيلم العميل صفر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، على مدار الساعة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تخطف أنظار جمهورها من الساحل الشمالي

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عدة صور من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي عبر حسابها بموقع إنستجرام.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم العميل صفر

تنظم الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني عرضا خاص للفيلم بحضور أبطاله بعد غد الثلاثاء بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

نادين نجيم تكشف حقيقة اتهام زوجها لها بالتشهير

ردت النجمة نادين نسيب نجيم على الشائعات التي نشرتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام طليقها هادي الأسمر لها بالتشهير.

بيلمّوا تبرّعات باسمي .. رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة وهمية

حذرت الفنانة رنا رئيس متابعيها من صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد علمها بجمع هذه الصفحة لتبرعات مادية وعينية.

أيمن الأعتر يكشف عن ردود فعل الجمهور على اغنيته مع صابر الرباعي

طرح مؤخرا الفنان صابر الرباعي أغنية مع الفنان الليبي أيمن الأعتر تحمل أسم جو عينيك، وتخطت مشاهدتها المليون بعد أسبوعين من طرحها.