إيران.. حريق هائل في البازار الكبير بطهران

نشب حريق هائل في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.
جاء ذلك في نبأ عاجل توردته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم، الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
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نشب حريق هائل في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.
جاء ذلك في نبأ عاجل توردته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم، الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
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