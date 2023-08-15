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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. حريق هائل في البازار الكبير بطهران

أرشيفي
أرشيفي

نشب حريق هائل في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

جاء ذلك في نبأ عاجل توردته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم، الثلاثاء. 

وذكرت الوكالة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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